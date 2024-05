Tifosi del Milan sconcertati, dà subito l’addio al calcio

Tifosi del Milan sconcertati: ha deciso di dare immediatamente l’addio al calcio. Ecco la situazione dopo nemmeno un anno con il suo nuovo club

Nemmeno un anno in Spagna. Adesso la decisione dell’addio. In Italia ci ha giocato, con le maglie del Genoa prima e del Milan dopo, ma anche in giro per l’Europa non si è fatto mancare nulla: Werder Brema, Borussia Dortmund e Arsenal, prima del Betis, ultima squadra della sua carriera.

Sokratis Papastathopoulos, 35enne centrale greco, alla fine di questa stagione chiuderà con il calcio giocato. Lo ha annunciato ufficialmente tramite un posto sui suoi profilo social. La scorsa estate non aveva rinnovato il suo contratto con l’Olympiacos ed era rimasto senza squadra, prima della chiamata andalusa in un momento difficile per il club di Pellegrini, che aveva perso Marc Bartra per un grave infortunio.

Papastathopoulos lascia il calcio, ufficiale

E nello scorso mese di ottobre gli spagnoli avevano deciso appunto di andare a pescare dal mercato degli svincolati. Prendendo il greco che, nel corso di questa annata alla fine ha collezionato 14 partite. Non tantissime, ovviamente, ma essendo stato preso per andare a coprire un buco, nemmeno poche. Insomma, non ci si può lamentare.

Probabilmente, però, da parte del club gli era già arrivata la comunicazione della mancata prosecuzione della loro liason durata pochi mesi, e da qui il passo per l’addio è stato davvero breve. Il greco quindi chiude la sua carriera, all’età giusta diciamolo chiaramente, perché arrivati ad un certo punto della propria vita è assai difficile riuscire a mantenere i ritmi di allenamenti, di trasferte in Patria o in Europa, e anche lo stress mentale non è semplice da gestire. Insomma, meglio così, con il greco che si dedicherà alla famiglia e magari potrebbe rimanere nel mondo del calcio con un’altra veste, diverse da giocatore, ma come tecnico o dirigente. In bocca al lupo per tutto.