10eLotto, colpo da 200mila euro con la giocata ripetuta

Nel “gruppetto” delle regioni più fortunate, nell’ultimo periodo, rientra spesso il Piemonte. La dea bendata ha di nuovo fatto tappa nel nord-ovest, in una cittadina alle porte del capoluogo, Torino. Stiamo parlando di Collegno, qualche chilometro più a ovest della città della Mole: è qui che nei giorni scorsi, come riporta il sito Agimeg.it, sono state registrate delle ricche vincite.

Stavolta ad elargire sorrisi è toccato al 10eLotto, un gioco che come ben sappiamo sta riscuotendo un grande successo in questo periodo. L’idea che hanno avuto i fortunati utenti si è rivelata redditizia: puntare 4 euro su altrettanti “9” identici, nella modalità legata all’estrazione del Lotto. Con 16 euro totali, dunque, si sono portati a casa ben 200mila euro totali, essendo i “9” da 50mila euro ciascuno. Vi sveliamo anche i numeri in questione, quelli che nel piccolo centro piemontese hanno reso felici una o più persone. Non è dato sapere, infatti, se il “gruzzoletto” sia finito nelle tasche di un solo utente oppure se siamo di fronte ad una giocata di cui ha beneficiato un’intera cerchia di amici e conoscenti.

10eLotto, la dea bendata è di casa a Collegno: vinto circa mezzo milione

No, non ci siamo dimenticati. Il “9” da 200mila euro totali è stato centrato grazie ai seguenti numeri: 5-7-9-13-23-27-32-35-59-90. E non è finita qui.

Sempre a Collegno, come racconta il portale Agimeg.it, sono stati vinti 6mila euro con un “6” in cui la giocata era di soli 3 euro. Parliamo, in questo caso, di una vincita decisamente inferiore a quella dei quattro “9” da circa mezzo milione di euro ma si tratta ad ogni modo di un “colpaccio” non indifferente, visto che una cifra del genere fa sempre comodo. 10eLotto sempre più fortunato, dunque: vedremo se nei prossimi giorni la fortuna deciderà baciare anche altre regioni d’Italia.