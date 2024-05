I pronostici di mercoledì 22 maggio: finale Europa League, Eredivisie e non solo

I pronostici di mercoledì 22 maggio: c’è la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen, uno spareggio di Eredivisie e altri campionati minori.

Riflettori puntati sulla finale di Europa League con in campo una squadra italiana, l’Atalanta, che dopo la delusione per la sconfitta in Coppa Italia con la Juventus proverà a rifarsi per conquistare il primo trofeo dell’era Gasperini, ricca di soddisfazioni ma con la bacheca dei trofei ancora vuota.

Non sarà semplice però contro il Bayer Leverkusen dei record: la squadra di Xabi Alonso ha stravinto la Bundesliga, è tuttora imbattuta e ha confermato la sua forza nel doppio confronto in semifinale con la Roma. Viste le caratteristiche di gioco delle due squadre le emozioni e i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

Statistiche alla mano, previsti almeno tre gol complessivi in VPS-KuPS della Veikkausliiga e in Egersund-Levanger e Kongsvinge-Mjondalen della Obos-Ligaen norvegese. Almeno un gol per squadra probabile in Den Haag-Excelsior e Ranheim-Stabaek.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Atalanta-Bayer Leverkusen, Europa League, ore 21:00

Vincenti

• Shanghai Port (in Shanghai Port-Chengdu Rongcheng, Super League – Cina, ore 14:00)

• Ludogorets Razgrad (in Ludogoretz Razgrad-Lokomotiv Plovdiv, Bulgaria, ore 17:30)

• Bayer Leverkusen o pareggio (in Atalanta-Bayer Leverkusen, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• VPS-KuPS, Veikkausliiga, ore 17:00

• Egersund-Levanger, Obos-Ligaen, ore 19:00

• Kongsvinge-Mjondalen, Obos-Ligaen, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Den Haag-Excelsior, Eredivisie – spareggi, ore 18:45

• Ranheim-Stabaek, Obos-Ligaen, ore 19:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Atalanta-Bayer Leverkusen, Europa League, ore 21:00