Atalanta-Bayer Leverkusen, finale Europa League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Atalanta-Bayer Leverkusen è la finale dell’edizione 2023-24 dell’Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

Stavolta tocca all’Atalanta di Gian Piero Gasperini tentare di riportare in Italia l’Europa League, mettendo fine ad una lunga attesa che va avanti da 25 anni. Fu il Parma degli anni d’oro, all’alba del terzo millennio, l’ultimo club italiano a trionfare: era il 1999 e la manifestazione era denominata ancora Coppa Uefa.

Da allora c’hanno provato in tanti a riportare questa coppa sul suolo patrio, fermandosi tuttavia a pochi passi dalla gloria. Senza andare troppo indietro nel tempo, pensiamo all’Inter di Conte nel 2020 oppure alla Roma di Mourinho lo scorso anno, entrambe beffate dalla stessa squadra, il Siviglia. L’ostacolo da superare in questo caso non è spagnolo ma tedesco. E, alla luce di quanto fatto vedere finora, dà l’impressione di essere alquanto insormontabile. Parliamo del Bayer Leverkusen, ancora imbattuto in stagione – nessuna sconfitta in gare ufficiali – e in odor di Triplete. Xabi Alonso è stato in grado di costruire, pur senza grandi nomi, una “macchina perfetta”, capace di spodestare il Bayern Monaco dal trono di Germania dopo 11 anni e di chiudere la Bundesliga senza neanche un k.o. Nessuno c’era riuscito prima di loro. Le Aspirine, il cui unico titolo continentale è stata proprio la Coppa Uefa 1987-88, hanno la possibilità di rendere ancora più memorabile la loro stagione, assicurandosi anche l’Europa League e la Coppa di Germania.

Una squadra (finora) invincibile

Traguardi impensabili fino a pochi mesi fa, se consideriamo che prima dell’arrivo di Alonso, nell’autunno 2022, il Werkself annaspava addirittura in zona retrocessione. Insomma, un autentico capolavoro da parte del tecnico basco (oggi uno dei più corteggiati d’Europa), supportato in ogni caso da una società che sul mercato ha operato con oculatezza, acquistando giocatori non costosissimi ma funzionali al sistema dell’allenatore.

Un Leverkusen, dunque, apparentemente privo di punti deboli. E che giustamente parte favorito nella finale di Dublino. In Europa, tuttavia, i rossoneri non sono stati sempre impeccabili: negli ottavi hanno rischiato grosso contro gli azeri del Qarabag – la doppietta di Schick in pieno recupero nella gara di ritorno evitò una clamorosa eliminazione – e se la sono vista brutta pure nella semifinale con la Roma. I giallorossi, infatti, erano riusciti a rimontare lo 0-2 dell’andata ma a 10 minuti dalla fine hanno vanificato tutto con una sfortunata autorete di Mancini. In campionato, invece, hanno proseguito la loro marcia trionfale pur avendo già in tasca lo Schale. Nell’ultimo turno hanno battuto anche l’Augsburg (2-1), centrando la 28esima vittoria in 34 partite. Dopo la notte di Dublino, dicevamo, le Aspirine disputeranno un’altra finale, quella della coppa nazionale. Ed il loro avversario è il Kaiserslautern, squadra che milita nella Serie B tedesca.

Prima finale europea per la Dea

Per l’Atalanta si tratta della seconda finale nel giro di una settimana. Gasperini mercoledì scorso si è di nuovo fatto sfuggire la Coppa Italia, arrendendosi 1-0 all’ultima Juventus di Massimiliano Allegri.

Per la terza volta negli ultimi cinque anni – la Dea aveva sfiorato la Coppa Italia anche nel 2019 e nel 2021 – gli orobici sono crollati sul più bello, mancando quel trofeo che sarebbe la ciliegina sulla torta nel fantastico ciclo aperto nel 2016 con l’arrivo del tecnico piemontese. La Dea ora ci riprova con l’Europa League, in quella che è la sua prima finale continentale in assoluto: nella Coppa delle Coppe 1987-88 i bergamaschi si fermarono alla semifinale, eliminati dai belgi del Malines. Un cammino strepitoso quello di de Roon e compagni, capaci di far fuori i campioni del Portogallo dello Sporting ma soprattutto il favoritissimo Liverpool, abbattuto 3-0 ad Anfield Road. In semifinale, poi, con il Marsiglia non c’è stata storia: 1-1 in Francia e un netto 3-0 a Bergamo.

Nonostante gli impegni in Europa, la squadra di Gasperini non ha trascurato il campionato, completando una non semplice rimonta sulla Roma e prendendosi il quinto posto che significa Champions League. In Serie A i nerazzurri vincono ininterrottamente da un mese: l’ultima “vittima” è stato il Lecce, battuto 2-0 sabato scorso.

Le ultime notizie sulle formazioni

Nella finale di Coppa Italia con la Juve Gasperini ha perso per infortunio il suo capitano, de Roon, che non recupererà per Dublino. Si tratta di un’assenza indubbiamente importante, visto il prezioso lavoro dell’olandese in mezzo al campo. Il tecnico nerazzurro a questo punto potrebbe arretrare Koopmeiners di qualche metro, facendo giocare De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca, diventato indispensabile negli ultimi mesi (la sua assenza per squalifica si è avvertita parecchio contro la Juventus).

Gli altri assenti in casa Atalanta sono l’esperto difensore Kolasinac e Holm. In porta è bellottaggio tra Musso, il portiere di coppa, e Carnesecchi. Tutta la rosa a disposizione invece per Xabi Alonso, i cui dubbi principali riguardano l’attacco. Il gioiellino Wirtz (18 gol e 19 assist in stagione) ha recuperato e dovrebbe partire dal 1′, mentre Schick dovrà superare la concorrenza del corpulento Boniface. Gli altri punti fermi dell’allenatore spagnolo sono Hincapié, Grimaldo e Xhaka, tutti e tre certi di una maglia da titolare nella notte di Dublino.

AGGIORNAMENTO: Kolasinac ha recuperato e dovrebbe partire titolare. Nel Leverkusen ballottaggio in difesa rra Hincapié e Kossounou, davanti invece Alonso giocherà con Wirtz nelle vesti di falso nueve.

Come vedere Atalanta-Bayer Leverkusen in diretta tv in chiaro e in streaming

Atalanta-Bayer Leverkusen è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su Rai 1. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Atalanta-Bayer Leverkusen anche su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva di tutti gli incontri di Europa League e Conference League.

Il pronostico

L’Atalanta ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque nel suo percorso europeo, anche squadre che apparentemente sembravano fuori portata come il Liverpool. La Dea però deve fare i conti con quella che sta diventando una vera e propria “maledizione”, visto che anche contro la Juventus in Coppa Italia è uscita sconfitta da una gara secca in cui c’era in palio un titolo. L’ostacolo Leverkusen, alla luce di quello che hanno “combinato” i rossoneri in questa stagione, è ancora più impegnativo. Ma rispetto al match dell’Olimpico gli uomini di Gasperini avranno sicuramente più spazi da sfruttare e difficilmente resteranno di nuovo a secco di gol. Tedeschi leggermente favoriti per la vittoria del trofeo, dunque, in un match in cui andranno verosimilmente a segno entrambe e che si preannuncia ad ogni modo molto più aperto del previsto.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bayer Leverkusen

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovář; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz, Adli.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Atalanta-Bayer Leverkusen: chi vince l'Europa League? Atalanta

Bayer Leverkusen View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2