Addio alla Juve, saluta uno dei simboli del club: comunicato ufficiale

Addio alla Juve, il comunicato ufficiale fa partire la rivoluzione annunciata dentro il club piemontese. Saluta un pezzo pregiato che va via a parametro zero

La rivoluzione è iniziata. Ma profonda, vera, di quelle che probabilmente il prossimo anno non porteranno trofei ma che guarda decisamente al futuro. Parliamo della Juventus, una società in piena evoluzione sia al maschile che al femminile.

Sì, perché in questo caso non parliamo degli uomini di Giuntoli – e quasi sicuramente di Thiago Motta – ma della squadra che è seguita da Braghin, quindi quella femminile. Che da due anni non vince lo scudetto, conquistato in entrambi i casi dalla Roma, dopo cinque stagioni di trionfi. I tifosi non ci stanno più e vogliono tornare ad esultare, e diciamo che il nuovo ciclo, comunque, non parte sotto i migliori auspici. L’addio, infatti, è ufficiale di una delle calciatrici migliori della rosa, anche se nella stagione appena andata in archivio non è che abbia fatto benissimo.

Addio alla Juve, saluta ufficialmente Beerensteyn

“Approdata in bianconero nell’estate del 2022, l’attaccante olandese lascia i nostri colori con 22 reti all’attivo – due di queste siglate in Women’s Champions League contro Arsenal e Zurigo nella sua prima annata alla Juventus Women – in 66 presenze e dopo avere vinto due trofei, la Coppa Italia nel 2022/2023 e la Supercoppa Italiana quest’anno. Di reti belle e importanti Lineth ne ha segnate diverse con la nostra maglia: sicuramente quella più significativa della sua esperienza italiana è quella messa a segno l’11 marzo 2023 nella semifinale di ritorno della Coppa Italia Femminile contro l’Inter, in pieno recupero, che è valsa l’approdo in finale, poi vinta contro la Roma“. Questa la nota del club bianconero, che continua.

“Abbiamo parlato dei suoi gol, ma una menzione a parte la meritano anche i suoi assist. Soffermandoci, infatti, sull’ultima stagione disputata, nessuna giocatrice bianconera ha servito più assist di Beerensteyn in questa Serie A Femminile: sei, esattamente come Garbino. La sua rapidità di gamba e la sua tecnica le hanno permesso di essere anche la giocatrice con il maggiore numero di giocate all’interno dell’area avversaria (162) e di tiri nello specchio (37) in questo campionato. Grazie di tutto, Lineth, e buona fortuna per il tuo futuro”. Lascia a parametro zero.