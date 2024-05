Penalizzazione a campionato finito: può ancora cambiare tutto

Penalizzazione a campionato finito: incredibile ma vero, nonostante già una forte legnata nell’annata che si è appena conclusa potrebbe succedere di nuovo in estate. La situazione

Un’altra legnata in arrivo? Potrebbe essere realmente così, stando almeno alle informazioni raccolte da calciomercato.it che riguardano una squadra inglese che già nel corso di questa annata ha dovuto fare i conti con una penalizzazione.

Parliamo dell’Everton, che all’inizio si è beccato un -12 in classifica, poi ridotto a -8 punti, che ha sudato per conquistare la salvezza. Cosa fatta, alla fine, per le Toffees, che hanno strappato la permanenza nel massimo campionato inglese disputando una seconda parte di stagione davvero importante, vincendo spesso, e mettendosi alle spalle diversi club. Insomma, quasi un capolavoro. Anzi, il quasi lo togliamo proprio. Ma i problemi, comunque, a quanto pare non sono proprio finiti. I blu di Liverpool infatti si potrebbero beccare un’altra penalizzazione a campionato finito. E andiamo a vedere il perché.

Penalizzazione per l’Everton, rischia altissimo

In Inghilterra è stato fissato un tetto massimo di perdite nello spazio di 3 anni: i club devono stare dentro i 105milioni di sterline se non vogliono andare incontro a delle sanzioni nel corso della stagione. Ma nonostante quelle che saranno le cessioni nel corso della prossima sessione estiva di mercato, il tutto potrebbe non essere risolto. E in questo momento si parla anche di una penalizzazione all’inizio della prossima stagione. Non il modo migliore per iniziare il campionato.

Se così sarà, diciamo che sarà difficile tenere i migliori giocatori e pensare di riuscire a centrare, di nuovo, una salvezza strabiliante. Certo, se all’Everton venissero applicati altri punti di penalizzazione, la FA non potrebbe poi chiudere gli occhi nei confronti di Chelsea e Manchester City, che come sappiamo sono altre due squadre accusate di aver violato diversi paletti del Fair Play Finanziario e che quindi rischiano grosso. In questi ultimi due casi trapela che l’inizio del processo dovrebbe iniziare il prossimo autunno, e il rischio è altissimo, con dei punti da scontare oltre che delle multe salatissime. Finisce qui? No, a quanto pare no. Perché siccome i capi d’imputazione sono davvero tanti, allora si potrebbe anche richiedere la retrocessione.