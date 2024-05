Sinner, è l’ora della verità: verdetto definitivo

Sinner, tifosi in apprensione alla luce delle ultime notizie: ecco cosa sta succedendo in questi minuti così concitati.

Le speranze erano ridotte al lumicino e nessuno, in tutta onestà, credeva che Jannik Sinner avrebbe partecipato al Roland Garros. Il solo fatto che sia partito alla volta di Parigi è già quindi, di per sé, una gran bella notizia. Una sorpresa, oltretutto, dal momento che si era temuto che l’infortunio all’anca fosse talmente grave da costringerlo al riposo assoluto per diversi mesi. Poteva andare peggio, insomma. Decisamente peggio. Ed è un gran sollievo che tutto si sia risolto in tempi record.

Ci vorrà comunque domani, giovedì 23 maggio, per scoprire se l’altoatesino sarà effettivamente in grado di scendere in campo o se sia meglio, di contro, rifiatare un altro po’, prima di tornare ai ritmi di sempre. L’ora della verità è però già scoccata, a ben vedere: Sinner, che è arrivato nella serata di martedì a Parigi, ha in programma la sua prima sessione di allenamento alle 12:30 in punto.

Sul sito ufficiale del torneo c’è scritto che il re di Melbourne 2024 farà pratica sul centrale di Bois de Boulogne insieme al nipponico Kei Nishikori e che il campo è stato prenotato per un’ora e mezza. I presenti sapranno in tempo reale, perciò, come Jannik si muova e quanto in forma sia, dopo l’infortunio che gli ha impedito di continuare la sua cavalcata in quel di Madrid e che lo ha costretto a dare forfait agli Internazionali d’Italia.

Sinner, primo allenamento a Parigi: domani il verdetto

Le sensazioni sono buone e anche i medici hanno dato a Sinner la loro “benedizione”, motivo per il quale non dovrebbe esserci alcun impedimento.

Il campione di San Candido si è sottoposto per una settimana a trattamenti e cure mirati presso il J|Medical, al fine di curare il problema all’anca destra. Non appena gliene è stato dato modo, è tornato a Montecarlo e ha ripreso ad allenarsi nell’entusiasmo generale. Il suo, soprattutto, considerato che Jannik non riesce a stare lontano dal tennis e che queste due settimane di stop saranno state, per lui, assolutamente infernali.

Ecco perché muore dalla voglia di giocare sul rosso di Parigi, dove domani si svolgerà la cerimonia di sorteggio del tabellone principale del Roland Garros. In attesa di scoprire cosa il destino deciderà di riservargli, non resta che incrociare le dita e sperare che il feedback di questa prima sessione di allenamento sia il più positivo possibile.