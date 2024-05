Fortuna Dusseldorf-Bochum, spareggio Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostici

Fortuna Dusseldorf-Bochum è un match valido per il ritorno dello spareggio promozione-retrocessione della Bundesliga e si gioca lunedì alle 20:30: pronostici.

Il ciclone Fortuna Dusseldorf nell’andata dello spareggio promozione-retrocessione ha letteralmente spazzato via il Bochum, annichilito 3-0 a domicilio. Un risultato che ha sorpreso fino a un certo punto, se consideriamo il rendimento disastroso avuto nelle ultime settimane della squadra che milita in Bundesliga.

Le due pesanti sconfitte con Bayer Leverkusen e, soprattutto, Werder Brema erano dei campanelli d’allarme da non sottovalutare. Fatto sta che, davanti al proprio pubblico, i biancoblù di Heiko Butscher non sono riusciti a tenere a bada la potenza offensiva degli ospiti, non a caso miglior attacco della Zweite Liga, e adesso sono ad un passo dalla retrocessione dopo tre anni di massima serie. Il Fortuna Dusseldorf ha dimostrato nel complesso di essere decisamente più in palla di un Bochum irriconoscibile. E la differenza l’hanno fatta i suoi uomini migliori, tra cui il greco Tzolis. L’ellenico, cannoniere del campionato cadetto con 22 reti, non ha trovato la via del gol ma è stato uno dei migliori in campo, fornendo anche l’assist a Klaus, autore del 2-0. Il club biancorosso ora può addirittura permettersi di perdere con due gol di scarto e francamente una rimonta del Bochum ci sembra impossibile, in particolar modo dopo aver visto le due squadre all’opera giovedì scorso.

Fortuna dunque vicinissimo ad un’altra impresa: nella stagione 2011-12 riuscì a conquistare la promozione in Bundesliga attraverso un playoff, evento che si è verificato solo tre volte negli ultimi 15 anni.

Come vedere Fortuna Dusseldorf-Bochum in diretta tv e streaming

La sfida tra Fortuna Dusseldorf e Bochum è in programma lunedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bochum dovrà tentare una rimonta disperata in uno stadio infuocato. Francamente quattro gol ci sembrano quasi impossibile da recuperare per una squadra che sembrava destinata ad una salvezza tranquilla e che invece è crollata sul più bello, palesando pesanti limiti difensivi. Come all’andata le emozioni non dovrebbero mancare: più di due reti totali e almeno una per parte.

Le probabili formazioni di Fortuna Dusseldorf-Bochum

FORTUNA DUSSELDORF (4-2-3-1): Kastenmeier; Zimmermann, Oberdorf, de Wijs, Iyoha; Engelhardt, Tanaka; Klaus, Sobottka, Tzolis; Vermeij.

BOCHUM (4-2-3-1): Luthe; Passlack, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo; Losilla, Osterhage; Broschinski, Stöger, Wittek; Hofmann.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2