Verona-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Inter è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Per l’Inter il campionato è sostanzialmente terminato da poco più di un mese e cioè da quando, grazie al successo ottenuto nel derby contro il Milan, è arrivata la matematica del ventesimo scudetto, quello della seconda stella. Da allora gli uomini di Simone Inzaghi hanno fisiologicamente alzato il piede dall’acceleratore, facendo registrare due vittorie, una sconfitta e un pareggio.

Una settimana fa Lautaro Martinez ha sollevato la coppa che ogni anno viene consegnata ai campioni d’Italia in un San Siro coloratissimo e pieno come un uovo in occasione del match con la Lazio (1-1). Se non fosse stato per il gol dell’olandese Dumfries a tre minuti dalla fine l’Inter avrebbe però incassato un’altra sconfitta, “macchiando” la festa scudetto. Si conclude a Verona una stagione che ha visto il club meneghino dominare in lungo e in largo il campionato e vincere anche la Supercoppa Italiana nella Final Four in Arabia Saudita. Il grande rammarico resta la Champions League e quell’eliminazione con l’Atletico Madrid dopo i calci di rigore. Suscita infine qualche preoccupazione il passaggio di proprietà, avvenuto a distanza di 24 ore dalla partita con la Lazio in seguito al mancato pagamento del debito di oltre 300 milioni di euro da parte dell’ormai ex presidente Zhang, con l’Inter che è dunque finita nelle mani del fondo di investimento californiano Oaktree.

Il Verona il suo “scudetto” personale l’ha vinto lunedì scorso: i tre punti conquistati a Salerno (1-2) sono stati decisivi per la salvezza, arrivata con una giornata d’anticipo. Una vera e propria impresa quella realizzata da Marco Baroni, visto che a gennaio, in seguito alle numerose cessioni, tutti davano per spacciati gli scaligeri.

Verona-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Due assenze in casa Verona e sono quelle di Henry e Duda, entrambi squalificati. In attacco dovrebbe giocare il polacco Swiderski, sostenuto da Noslin, Suslov e Lazovic. Folorunsho, incluso da Luciano Spalletti tra i 30 preconvocati per l’Europeo, farà coppia in mediana con Serdar.

Ruoterà diversi giocatori Simone Inzaghi, in modo tale da regalare minuti un po’ a tutti nell’ultima giornata di campionato. Carlos Augusto e Bisseck partiranno dal 1′, mentre Barella è in ballottaggio con Klaassen. Davanti chiedono spazio anche due attaccanti di riserva Sanchez e Arnautovic.

Come vedere Verona-Inter in diretta tv e in streaming

Verona-Inter, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Quella del “Bentegodi” è a conti fatti un'”amichevole” tra due squadre che hanno raggiunto i propri obiettivi. La maggiore qualità dei nerazzurri, tuttavia, dovrebbe comunque fare la differenza: l’Inter, tra l’altro, ha sempre avuto la meglio sugli scaligeri negli ultimi sette confronti. Molto probabile, allo stesso tempo, che anche il Verona trovi la via del gol almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Verona-Inter

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Folorunsho, Serdar; Noslin, Suslov, Lazovic; Swiderski.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2