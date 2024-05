Frosinone-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Udinese è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il match clou dell’ultima giornata della Serie A 2023-24 è certamente quello dello “Stirpe” tra i padroni di casa del Frosinone e l’Udinese, in poche parole un vero e proprio spareggio per la permanenza in massima serie. Nessuna delle due, al momento, si trova in zona retrocessione ma se l’Empoli terzultimo, impegnato contemporaneamente contro una Roma già sicura del sesto posto e senza obiettivi, dovesse vincere allora le cose si metterebbero male per almeno una delle due.

Chi ha un piccolo ma significativo vantaggio – anzi due, visto che c’è anche il fattore campo – è il Frosinone, al quale potrebbe bastare anche un pareggio, al di là del risultato che faranno registrare i toscani. Questo in virtù del punto in più in classifica rispetto all’Udinese (35 contro 34), che al contrario sarà costretta a vincere a tutti i costi se dal “Castellani” arriveranno brutte notizie. I bianconeri devono fare i conti anche con l’eventualità “spareggio”, scenario che si concretizzerebbe se l’Empoli dovesse impattare con la Roma e se la squadra di Fabio Cannavaro uscisse sconfitta dallo “Stirpe”. Pereyra e compagni domenica scorsa se la sono vista brutta proprio nello scontro diretto con l’Empoli, riuscendo a pareggiare all 104esimo minuto di una partita infinita, riacciuffata in extremis (1-1) grazie ad un rigore trasformato da Samardzic, che ha evitato una sconfitta dolorosissima: per i friulani si è trattato del quarto risultato utile consecutivo. Il Frosinone invece ha ottenuto una vittoria fondamentale a Monza, cogliendo il primo successo in trasferta. La rete decisiva porta la firma di Cheddira (0-1) e da fine marzo in poi l’unica sconfitta dei ciociari resta quella con l’Inter (0-5).

Frosinone-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

I principali dubbi di Eusebio Di Francesco riguardano l’impiego di Mazzitelli, che non è al meglio, e la titolarità di Harroui, in ballottaggio con Gelli. Per il resto, difesa a tre formata da Lirola, Romagnoli e Okoli e davanti Cheddira, supportato dall’esterno ex Sassuolo e dall’argentino Soulé.

Dall’altro lato, Cannavaro deve decidere se partire con Pereyra, appena rientrato da un infortunio, dal 1′ o se piazzare Davis alle spalle dell’unica punta Lucca. Difficile recuperi Thauvin, attualmente in infermeria insieme a Silvestri, Deulofeu, Success e Lovric.

Il pronostico

Una sfida ad alta tensione tra due squadre che in novanta minuti si giocano un’intera stagione. La sensazione è che si tratti di una gara che sarà inevitabilmente condizionata dall’andamento di Empoli-Roma e che potrebbe, in un certo senso, “movimentarsi” nel caso in cui le cose dovessero mettersi bene per i toscani. Ad ogni modo prevediamo un match per larghi tratti bloccato, in particolar modo nella prima frazione di gioco. Le reti complessive saranno verosimilmente meno di tre.

Le probabili formazioni di Frosinone-Udinese

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Harroui.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1