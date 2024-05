Empoli-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Roma è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Blindare il sesto posto era l’obiettivo della Roma nella scorsa giornata e all’Olimpico contro il Genoa è bastato una gol di Lukaku per piegare i rossoblù (1-0) e regalare a Daniele De Rossi la certezza di chiudere tra le prime sei ed evitare un possibile sorpasso della Lazio.

Una posizione che, se l’Atalanta non dovesse arrivare tra le prime quattro, varrebbe la Champions League. Le speranze dei giallorossi di accedere alla più importante manifestazione continentale “dipendono” dunque dalla Dea, fresca di vittoria dell’Europa League: nel caso in cui non si concretizzasse il sorpasso nei confronti di una tra Bologna e Juventus, entrambe attualmente a +2 sugli orobici – ricordiamo che i nerazzurri devono ancora recuperare la partita con la Fiorentina – allora avrebbero modo di festeggiare anche nella Capitale. Il campionato della Roma, intanto, si concluderà ad Empoli, squadra che deve vincere a tutti i costi per evitare la retrocessione. Gli uomini di Davide Nicola una settimana fa hanno mancato i tre punti nell scontro diretto con l’Udinese (1-1), nonostante fossero passati in vantaggio al 90′ grazie ad un rigore di Niang: gioa effimera, visto che al 104 minuto è arrivato il pari dei bianconeri, sempre dal dischetto. I toscani sono terzultimi ma in caso di vittoria salirebbero a quota 36 e diventerebbero inarrivabili per Udinese e Frosinone, rispettivamente a +1 e +2, che si toglieranno punti a vicenda nel match thriller dello “Stirpe”. Concreta anche la possibilità dello spareggio se Empoli e Udinese chiudessero a pari punti (pareggio dei toscani e sconfitta dei friulani).

Empoli-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola confermerà il 3-5-2 anche con la Roma. In attacco mancherà Cerri, che non è a disposizione per via di un problema muscolare, e si contendono il suo posto Niang e Caputo. In mezzo al campo c’è un’assenza importante ed è quella di Grassi, squalificato. L’altro ballottaggio è in difesa tra Bereszynski e Walukiewicz.

Dall’altro lato, De Rossi deve rinunciare a due titolari come Paredes e Lukaku, entrambi appiedati dal giudice sportivo. Dybala dovrebbe partire dal 1′, completando il tridente con El Shaarawy e Abraham.

Come vedere Empoli-Roma in diretta tv e in streaming

Empoli-Roma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Una partita che ha sostanzialmente valore solo per l’Empoli, costretto a vincere per salvarsi. Nonostante siano stati sconfitti otto volte di fila negli ultimi scontri diretti con i giallorossi, gli uomini di Nicola ce la metteranno tutta per portare a casa i tre punti. Una loro vittoria non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di Empoli-Roma

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Bastoni, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Empoli-Roma: chi vince? Empoli

Pareggio

Roma View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1