Lazio-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Sassuolo è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La Lazio sette giorni fa ha sfiorato il colpaccio a San Siro nel giorno della festa scudetto dell’Inter e l’1-1 con i nerazzurri campioni d’Italia non ha permesso ai biancocelesti di tenere il passo della Roma, ormai irraggiungibile. Un peccato, visto che il sesto posto quest’anno varrà molto probabilmente – tutto dipenderà dai risultati che farà registrare l’Atalanta – la Champions League. Immobile e compagni, a meno di cataclismi, chiuderanno in settima posizione, piazzamento che gli consentirà di partecipare alla prossima Europa League.

Si sta dunque per concludere una stagione parecchio tribolata per una Lazio che a marzo è stata costretta a prendere atto delle dimissioni di Maurizio Sarri, sostituito prima dal vice Martusciello e poi da Igor Tudor. Con l’allenatore croato in panchina, oltre ad andare incontro ad una rivoluzione dal punto di vista tattico, i capitolini sembrano aver ritrovato solidità, anche se a livello offensivo fanno ancora fatica: tra le prime 10 dell’attuale classifica i biancocelesti hanno il peggior attacco (48 gol) dopo quello del Torino. L’obiettivo di Tudor nell’ultima giornata di campionato è consolidare il settimo posto ed impedire un eventuale sorpasso da parte da parte della Fiorentina, che è a -3 e con una gara ancora da giocare (il recupero con l’Atalanta) potrebbe ancora riacciuffare la Lazio in caso di sconfitta casalinga con il Sassuolo già retrocesso. Gli emiliani salutano invece la massima serie dopo la promozione di 11 anni fa: Davide Ballardini non è riuscito a portare in salvo una squadra che da gennaio è colata a picco, dovendo anche fare a meno dell’infortunato Berardi.

Lazio-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Lazio si rivede Romagnoli al posto dello squalificato Casale. Una maglia da titolare anche per Zaccagni, mentre è sempre molto serrato il duello in attacco tra Castellanos e Immobile. Rovella sarà confermato a centrocampo, sulla trequarti invece si sistemeranno Felipe Anderson e Kamada. Più Guendouzi di Luis Alberto.

Lunga sfilza di assenti per Ballardini, che deve rinunciare allo squalificato Matheus Henrique e agli infortunati Berardi, Castillejo ed Erlic. Dietro spazio a Pedersen e Kumbulla, la regia sarà affidata invece a Lipani.

Come vedere Lazio-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Lazio-Sassuolo, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Lazio ha vinto tutte e quattro le ultime sfide con il Sassuolo e la quinta dovrebbe arrivare senza problemi. I biancocelesti la spunteranno in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Rovella, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Kamada; Immobile.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Lipani, Obiang; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1