Atalanta-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

L’Atalanta, grazie al trionfo in Europa League, è entrata ufficialmente in un’altra dimensione. Non più “favola” ma una solidissima realtà non solo a livello nazionale ma anche continentale. Nella finale di Dublino i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno demolito 3-0 il (fino ad allora) invincibile Bayer Leverkusen, che non conosceva sconfitta da ben 51 partite. Un capolavoro tattico del tecnico piemontese, riuscito a sollevare il suo primo trofeo a 66 anni suonati con una squadra che non ne vinceva uno dagli anni ’60 del secolo scorso.

La tripletta di Lookman, protagonista assoluto della notte irlandese, ha mandato in visibilio la città di Bergamo e suggellato un ciclo memorabile iniziato nel 2016. Prima di capire se Gasperini continuerà o meno – l’allenatore, corteggiatissimo da altri club, ha fatto intendere di voler prima parlare con la società e poi decidere se restare – la Dea adesse deve giocare altre due partite: il match con il Torino valido per l’ultima di campionato e il recupero con la Fiorentina. L’Atalanta è già certa di un posto nella prossima Champions League ma se dovesse chiudere tra le prime quattro – al momento è quinta – non libererebbe l’altro slot per la coppa dalle grandi orecchie, “condannando” la Roma a rigiocare l’Europa League. Ricordiamo che gli orobici vincendo entrambe le ultime due gare avrebbero la possibilità di arrivare addirittura terzi, scavalcando sia il Bologna che la Juventus, oggi a +2 in classifica. Dall’altra parte però c’è un Torino che può ancora sognare di staccare un pass per la prossima Conference League.

I granata, reduci dalle due vittorie con Verona e Milan, conservando il nono posto andrebbero in Conference soltanto se la Fiorentina, mercoledì prossimo, riuscisse ad avere la meglio sull’Olympiacos nella finale di Atene. Per non farsi trovare impreparati, tuttavia, bisognerà rimanere davanti al Napoli, che a 90 minuti dalla fine dei giochi ha un solo punto in meno.

La formazione iniziale della Dea rimane un’incognita, dal momento che Gasperini potrebbe far rifiatare chi ha speso tanto a Dublino. A centrocampo troveranno spazio sia Bakker che Adopo e la sensazione è che giocherà solamente uno tra Loookman e De Ketelaere. A rischio turnover anche Scamacca ed il rientrante Koopmeiners, squalificato contro il Lecce. Sicuri assenti Hateboer, fermato dal giudice sportivo, e de Roon.

Juric si affiderà nuovamente a Ricci – anche lui tra i preconvocati per l’imminente Europeo – sulla trequarti alle spalle della coppia Zapata-Sanabria. Dubbi su Buongiorno, alle prese con i crampi dopo la sfida con il Milan.

In un Gewiss Stadium interamente addobbato a festa per via della straordinaria vittoria dell’Europa League le maggiori motivazioni del Torino possono fare la differenza, tenendo conto pure che l’Atalanta ha speso tantissimo nella finale con il Leverkusen. Potrebbe valere la pena puntare un gettone sui granata – nelle ultime due gare apparsi di nuovo incisivi a livello offensivo – in un match da almeno due gol totali.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Ederson, Adopo, Bakker; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Tameze, Ilic, Rodriguez; Ricci; Zapata, Pellegri.

