I pronostici di domenica 26 maggio: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di domenica 26 maggio: ultima giornata in Serie A e Liga, si giocano anche altri campionati minori.

Ultima giornata di Serie A e ultimi verdetti in arrivo: resta ancora da decidere quale sarà la terza squadra retrocessa in Serie B dopo Salernitana e Sassuolo. L’Empoli con una vittoria contro la Roma sarebbe sicuramente salvo, mentre Frosinone-Udinese è uno spareggio diretto.

In zona Europa c’è la sfida a distanza tra Torino e Napoli per il nono posto che potrebbe valere la qualificazione in Conference League in caso di vittoria della Fiorentina contro l’Olympiacos nella finale di mercoledì prossimo. La squadra di Juric proverà ad approfittare dell’Atalanta ancora ubriaca di gioia per il trionfo in Europa League, mentre il Napoli aspetta al Maradona il Lecce già salvo.

Pronostici altre partite

Tutto già deciso nella Liga spagnola dove il posticipo serale tra Siviglia e Barcellona senza nulla in palio promette spettacolo e gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Torino vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Atalanta-Torino, Serie A, ore 18:00

Vincenti

• Napoli (in Napoli-Lecce, Serie A, ore 18:00)

• Lazio (in Lazio-Sassuolo, Serie A, ore 20:45)

• Hatayspor (in Hatayspor-Caykur Rizespor, Super Lig, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Napoli-Lecce, Serie A, ore 18:00

• Fenerbahçe-Istanbulspor, Super Lig, ore 18:00

• Lazio-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Empoli-Roma, Serie A, ore 20:45

• Verona-Inter, Serie A, ore 20:45

• Siviglia-Barcellona, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Torino vincente e almeno un gol per squadra (in Atalanta-Torino, Serie A, ore 18:00)