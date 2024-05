Berrettini gioca a nascondino, lei non ci sta: rivolta social

Berrettini sceglie la strada del silenzio, mentre lei sembra non avere paura del giudizio del tribunale dei social.

Ci vorrebbe un genio dell’informatica, per decrittare il messaggio che Matteo Berrettini ha diffuso a mezzo social per annunciare il suo forfait al Roland Garros. Ha scritto di non sentirsi pronto per affrontare le fatiche di un torneo al meglio dei 5 set e di voler tornare per la stagione sull’erba, ma la verità è che questo post non dice un bel niente.

Non dice ciò che più ci interesserebbe, quanto meno, ossia: che gli sta succedendo? Perché dopo aver vinto a Marrakech si è fermato di nuovo? Con quale problema fisico, ammesso che di questo si tratti, sta facendo i conti il campione romano? Non c’è risposta, allo stato attuale, a tutti i dubbi che legittimamente affliggono ogni giorno quanti, al netto di questo periodo difficilissimo, continuano a credere in lui e nel suo tennis potente ed emozionante.

Ha imparato, Berrettini, che tante volte è meglio tacere, piuttosto che condividere i propri segreti con il popolo dei social. E in effetti non gli si può mica dare torto, ecco. Lo capiamo benissimo perché stia giocando a nascondino anche sul fronte sentimentale. Dopo essere stato massacrato per via della storia con Melissa Satta, fa bene a proteggere la relazione, presumibilmente appena nata, con Federica Lelli. A non dire nulla, a non mostrare niente. Un eccesso di cautela che comprendiamo e che appoggiamo.

Berrettini sceglie il silenzio, la Satta gioca a carte scoperte

Chi invece proprio non ci sta a giocare a nascondino è la sua ex fidanzata, la showgirl Melissa Satta. Anche lei, finalmente libera (più o meno, essendo uno dei bersagli preferiti dal popolo dei social e dalla stampa) dall’odio degli haters di Matteo, ha ritrovato la felicità in ambito sentimentale.

L’ex velina sta frequentando Carlo Gussalli Beretta, nipote del fondatore dell’omonima e storica fabbrica di armi. Sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni, ma ancora non si sono palesati come coppia su Instagram. Forse per paura, appunto, che lei possa subire la stessa shitstorm di cui è stata vittima in diversi momenti della sua love story col tennista. Ciò nonostante, l’ex moglie di Boateng si è resa protagonista, nelle scorse ore, di una, chiamiamola così, “rivolta” social.

Non ha pubblicato alcuno scatto con il suo nuovo amore, ma si è scattata un selfie allo specchio mentre indossava una t-shirt più eloquente di ogni altra cosa. Sulla sua maglietta c’è il logo Beretta e fatichiamo a pensare che lo abbia fatto per sbaglio. Più probabile, invece, che sia stato un gesto voluto e teso ad ufficializzare, una volta per tutte, la nuova liaison.