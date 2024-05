Milan-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Salernitana è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Rilassamento fisiologico per il Milan, già da qualche settimana certo di chiudere al secondo posto. I rossoneri sabato scorso si sono arresi ad un Torino più motivato (3-1), tornando a perdere dopo tre risultati utili consecutivi (i due pareggi con Juventus e Genoa e la roboante vittoria contro il Cagliari). Si conclude dunque a San Siro una stagione piena di rimpianti, chiusa senza alcun titolo e con l’onta della sconfitta nel derby – la sesta di fila nella stracittadina – proprio nel giorno dello scudetto dell’Inter.

Un’annata in cui ci sono state più ombre che luci e che costerà a Stefano Pioli la riconferma. La partita con la Salernitana sarà l’ultima per il tecnico che nel 2022 ha riportato il Diavolo sul tetto d’Italia e messo fine ad un digiuno di trofei che durava da anni. La società nel frattempo sta continuando il “casting” per capire chi dovrà prendere il suo posto e dopo essere tornati sui propri passi riguardo alla scelta di Julen Lopetegui, osteggiata dai tifosi, il prescelto sembra essere Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma ed oggi sulla panchina del Lille. I campani invece si apprestano a salutare la Serie A con l’obiettivo di farvi ritorno il prima possibile. Una stagione davvero disastrosa per una Salernitana che, a differenza di quanto successo nei due campionati precedenti, non è mai stata in corsa per la salvezza, cambiando ben quattro allenatori. Nel 2024 i granata non hanno mai vinto (l’ultimo successo risale a dicembre) e dopo aver sfiorato l’impresa due settimana fa in casa della Juventus (1-1), lunedì scorso gli uomini di Stefano Colantuono sono tornati a perdere (1-2 con il Verona).

Milan-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli per l’ultima di campionato recupera Theo Hernandez, ristabilitosi dopo l’influenza, ma non Maignan, che verrà preservato non essendo ancora al meglio. Rientra anche Gabbia dopo la squalifica, che andrà a far compagnia a Tomori al centro della difesa. Non è da escludere che il tecnico, alla luce dell’indisponibilità di Loftus-Cheek, passi al 4-3-3, con il tridente d’attacco formato da Pulisic, Giroud (anche lui pronto a lasciare il Milan per iniziare una nuova avventura in MLS) e Leao.

Nella Salernitana dovrebbe iniziare dal 1′ capitan Candreva, che verrà a schierato assieme a Tchaouna dietro all’unica punta Weissman. Spazio a Maggiore a centrocampo al posto dello squalificato Basic.

Come vedere Milan-Salernitana in diretta tv e in streaming

Milan-Salernitana, in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nella giornata dell’addio a Pioli il Milan dovrebbe ottenere un netto successo contro l’ultima in classifica, in un match da almeno tre gol complessivi. I rossoneri ne segneranno verosimilmente dai due ai quattro.

Le probabili formazioni di Milan-Salernitana

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Tchaouna, Candreva; Weissman.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1