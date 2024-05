Kaiserslautern-Bayer Leverkusen, finale Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Kaiserslautern-Bayer Leverkusen è la finale dell’edizione 2023-24 della Coppa di Germania e si gioca sabato alle 20:00: pronostici e probabili formazioni.

Dopo 51 risultati utili consecutivi – record assoluto a livello europeo – il Bayer Leverkusen è caduto nella notte più importante, fallendo l’obiettivo Triplete. La squadra di Xabi Alonso è tornata a perdere dopo un anno esatto e l’ha fatto nella finale di Europa League contro un’Atalanta che è stata semplicemente più forte sotto tutti i punti di vista e che dai primi minuti, con il suo pressing offensivo forsennato e i duelli uomo contro uomo, ha tolto ogni certezza alle Aspirine, in costante affanno e mai realmente capaci di rientrare in partita.

Un 3-0 nettissimo che ha impedito al Bayer Leverkusen di trionfare in Europa dopo quasi 40 anni dal primo e unico successo continentale, in quella che all’epoca era ancora denominata Coppa Uefa. Tonfo fragoroso che non cancella tuttavia la strepitosa stagione del Werkself, in grado di vincere la sua prima Bundesliga rimanendo imbattuto. I rossoneri, peraltro, hanno la possibilità di voltare subito pagina e provare a dimenticare la disfatta di Dublino nell’ultimo match stagionale, la finale di Coppa di Germania contro il Kaiserslautern. Competizione che il Bayer Leverkusen non vince dal 1993 e che ha solamente sfiorato nel 2002, 2009 e 2020, arrivando secondo. In caso di vittoria la “doppietta” diventerebbe realtà: soltanto sei club tedeschi, finora, sono riusciti ad aggiudicarsi nello stesso anno sia Bundesliga che Coppa di Germania. Sulla carta, quello con il Diavoli Rossi sembra un match scontato. Il Kaiserslautern, infatti, è il primo club che non partecipa alla Bundesliga a giungere in finale di coppa dall’edizione 2010-11.

Miracolo Kaiserslautern

Gli uomini guidati da Friedhelm Funkel, arrivati tredicesimi in Zweite Liga, hanno approfittato di un tabellone relativamente semplice, in cui l’unica squadra di Bundesliga affrontata è stato il Colonia.

La loro stagione, dicevamo, non è stata esaltante se escludiamo il cammino in coppa nazionale. La salvezza è arrivata solo nelle ultime giornate di campionato e soprattutto grazie alle tre vittorie ottenute da fine aprile in poi, compresa quella roboante con il Braunschweig nell’ultimo turno (5-0). Funkel potrebbe non avere il centravanti nigeriano Ache, 16 gol in stagione, assente domenica scorsa. Tutti a dispozione invece per Alonso, che stavolta non giocherà con il falso nueve, affidandosi in attacco ad uno tra Boniface e Schick.

Come vedere Kaiserslautern-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Kaiserslautern-Bayer Leverkusen è in programma sabato alle 20:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una finale, si sa, è sempre una finale ma in questo caso è improbabile che si verifichino sorprese. Ipotizziamo una vittoria abbastanza larga del Bayer Leverkusen, desideroso di riscattare la brutta sconfitta in finale di Europa League e di mettere a segno la storica doppietta campionato-coppa. Le Aspirine dovrebbero riuscire a segnare dai due ai quattro gol, chiudendo in vantaggio entrambi i tempi di gioco.

Le probabili formazioni di Kaiserslautern-Bayer Leverkusen

KAISERSLAUTERN (3-4-2-1): Krahl; Touré, Kraus, Tomiak; Zimmer, Kaloc, Raschl, Puchacz; Ritter, Redondo; Hanslik.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovář; Stanišić, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3