Lione-PSG, finale Coppa di Francia: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Lione-PSG è la finale dell’edizione 2023-24 della Coppa di Francia e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, pronostici, probabili formazioni.

Se lo scorso autunno aveste detto ad un tifoso del Lione che a fine torneo la sua squadra sarebbe arrivata in Europa League probabilmente vi avrebbe riso in faccia. Solo sei mesi fa, infatti, i Gones erano sull’orlo del precipizio e giacevano desolatamente all’ultimo posto in classifica. Fabio Grosso, subentrato a Laurent Blanc, non era riuscito a risolvere i gravi problemi all’interno dello spogliatoio. E la società, disperata, aveva deciso di affidarsi al traghettatore Pierre Sage, inizialmente nominato ad interim.

E quella che doveva essere una soluzione-tampone si è trasformata in una scelta azzeccatissima. Con il nuovo tecnico il Lione ha cominciato a risalire la china, a macinare di nuovo gioco (e vittorie) e nel girone di ritorno ha finito per collezionare più punti di tutti (40 in 18 partite). Grazie anche ad una campagna acquisti ambiziosa nel mercato di gennaio, Lacazette e compagni hanno chiuso al sesto posto, staccando un pass per la prossima Europa League. Un traguardo reso possibile soprattutto dalle sei vittorie nelle ultime sette giornate di Ligue 1, striscia interrotta solo dalla sconfitta arrivata proprio contro quel PSG che il Lione si ritroverà di fronte nella finale della Coppa di Francia, in programma sul campo neutro di Lille.

Luis Enrique vuole la “doppietta”

I Gones in questa competizione non si spingevano così lontano dalla stagione 2011-12, quando la spuntarono in finale sul Quevilly, aggiudicandosi la coppa per la quinta volta nella loro storia.

Per i parigini, invece, sarebbe il quindicesimo trionfo. La squadra di Luis Enrique, che si è laureata campione di Francia per il terzo anno di fila – il numero dei titoli è salito a 12 – mette nel mirino la cosiddetta “doppietta” e cioè l’accoppiata coppa-campionato. La loro stagione, in ogni caso, è stata “macchiata” dal mancato approdo in finale di Champions League, in seguito alla sconfitta con il Borussia Dortmund in semifinale. Prima di salutare definitivamente Kylian Mbappé – questa sarà l’ultima apparizione del francese con la maglia del PSG – i capitolini cercheranno di mettere l’ennesimo trofeo nazionale in bacheca contro una squadra che quest’anno hanno battuto nettamente sia all’andata che al ritorno, due gare terminate entrambe con il risultato di 4-1.

Come vedere Lione-PSG in diretta tv e streaming

La finale di Coppa di Francia tra Lione e PSG, in programma sabato alle 21:00 allo stadio “Pierre Mauroy” di Lille, non sarà trasmessa in Italia. Nessuna emittente tv o piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti sulla competizione nazionale francese.

Il pronostico

Il Lione nella seconda parte della stagione è stato un osso duro per chiunque e, non avendo nulla da perdere, renderà la vita difficile anche al PSG. I parigini restano logicamente favoriti ma questa potrebbe essere una finale più aperta del previsto e con entrambe le squadre a segno almeno in un’occasione. Ipotizziamo un secondo tempo più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Lione-PSG

LIONE (4-1-4-1): Perri; Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico; Matic; Cherki, Caqueret, Tolisso, Benhrama; Lacazette.

PSG (4-3-3): Donnaruma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaïre Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2