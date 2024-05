I pronostici di sabato 25 maggio: Serie A, B, Liga e finale FA Cup

I pronostici di sabato 25 maggio: ci sono due partite di Serie A, cinque di Liga, un playoff di Serie B e le finali di FA Cup e Coppa di Germania.

Oltre alle partite dell’ultima giornata di Serie A e Liga in questo sabato grandi protagoniste saranno le finali di coppa: in Germania il Bayer Leverkusen può dimenticare in fretta la sconfitta in Europa League con l’Atalanta battendo il Kaiserslautern per mettere a segno un “double” che sarebbe comunque storico.

Vittoria di Premier League e FA Cup alla portata anche per il Manchester City nella finalissima che è anche un derby con il Manchester United: i Red Devils penalizzati anche dagli infortuni non sembrano in grado di compiere il miracolo al cospetto della corazzata di Guardiola.

Chiude il programma delle finali Lione-PSG, con i parigini favoriti per il successo.

Pronostici altre partite

In Serie A attese le vittorie interne di Juventus e Milan contro Monza e Salernitana, mentre nella Liga che ha già decretato tutti i verdetti potrebbero regalare gol Osasuna-Villarreal e Real Sociedad-Atletico Madrid.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bayer Leverkusen vincente e almeno tre gol complessivi in Kaiserslautern-Bayer Leverkusen, Coppa di Germania, ore 20:00

Vincenti

• Manchester City (in Manchester City-Manchester United, FA Cup, ore 16:00)

• Juventus (in Juventus-Monza, Serie A, ore 18:00)

• Milan (in Milan-Salernitana, Serie A, ore 20:45)

• PSG (in Lione-PSG, Coppa di Francia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Juventus-Monza, Serie A, ore 18:00

• Milan-Salernitana, Serie A, ore 20:45

• Real Madrid-Real Betis, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Osasuna-Villarreal, Liga, ore 14:00

• Real Sociedad-Atletico Madrid, Liga, ore 16:15

• Cremonese-Catanzaro, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Almeria vincente e almeno un gol per squadra (in Almeria-Cadice, Liga, ore 18:30)