Gratta e Vinci, il grande classico colpisce ancora: 50mila euro

Gratta e Vinci, a fronte di una spesa di 20 euro il fortunato utente ne ha intascato 50mila: ecco dove è avvenuta l’importante vincita.

Di Gratta e Vinci, oggi, ce ne sono davvero a bizzeffe. Sugli scaffali delle ricevitorie e dei punti vendita quasi ogni giorno ne compare uno nuovo. Colorati, pittoreschi, pronti a soddisfare tutti i gusti degli utenti: chi vuole tentare la sorte spendendo solamente un euro, chi invece è disposto a spendere una somma più cospicua puntando al colpo grosso. Ci sono poi gli amanti della tradizione e sceglie quotidianamente il “decano” dei Gratta e Vinci, il noto Miliardario, di recente diventato “uno e trino”.

Sì, di questa tipologia attualmente ne esistono tre: quella semplice, il Miliardario Mega ed infine quella Maxi, che ha un premio massimo di 5 milioni di euro ed un costo di 20 euro. Tanta, tantissima roba. Premi ovviamente più bassi invece per le altre tipologie: con il Mega si spendono 10 euro e se ne possono intascare massimo 2 milioni; con la versione semplice si può vincere mezzo milione di euro a fronte di una spesa di soli 5 euro. I premi, in ogni caso, sono diversi: dai 2 milioni di euro (vincita massima per il Maxi) si arriva alla cifra spesa per acquistare il tagliando. Come funziona? Molto semplice. Si devono scoprire i “numeri vincenti” nascosti dalle monete e “I tuoi numeri”, nascosti dalle banconote. Oltre a questi ci sono anche i “Maxi bonus” – sempre per quanto riguarda la categoria Maxi – che riportano l’indicazione X2, X5, X10.

Gratta e Vinci, Miliardario Maxi vincente in provincia di Vicenza

Nella giornata di ieri, come riporta Giochi24Notizie, è stato proprio il MIliardario Maxi a far gioire un giocatore di Sovizzo, piccolo centro in provincia di Vicenza, in Veneto.

Spendendo appena 20 euro il fortunato utente si è portato a casa un bel gruzzoletto: non la vincita massima ma 50mila euro, cifra che di questi tempi fa veramente comodo e che permette pure di realizzare qualche piccolo progetto. Il giocatore potrà dunque ritirare il suo premio nei tempi e nelle forme prescritte una volta dedotta l’imposta sulla fortuna pari al 20% delle somme eccedenti i 50mila euro.