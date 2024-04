Eintracht Francoforte-Augsburg, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-Augsburg è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

In Bundesliga i giochi per lo Schale sono ufficialmente chiusi da domenica scorsa con il trionfo, meritatissimo, del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Tutto ancora aperto invece per quanto riguarda la qualificazione alle prossime coppe europee e la lotta salvezza. Lipsia e Borussia Dortmund si contendono il quarto posto ma alle loro spalle c’è un abisso: l’Eintracht Francoforte sesto ha addirittura 14 punti in meno dei gialloneri di Edin Terzic e deve fare attenzione ad Augsburg e Friburgo, che sono entrambi a -3.

Diventa dunque uno scontro diretto a tutti gli effetti quello con i bavaresi, che apre la trentesima giornata di campionato. Fermo restando che se la Germania chiudesse la stagione in uno dei primi due posti del ranking Uefa le squadre a qualificarsi alla Champions League sarebbero cinque e non quattro, “aggiungendo” di conseguenza un posto anche per le altre coppe, gli uomini di Dino Toppmoller non possono permettersi di perdere ulteriore quota. Sabato scorso hanno perso 3-0 in casa dello Stoccarda, rimandando ancora una volta l’appuntamento con i tre punti, che mancano da un mese e mezzo.

L’Augsburg si presenterà invece al Deutsch-Bank-Park con intenzioni bellicose, ringalluzzito dal successo con l’Union Berlino, abbattuto 2-0 grazie alle reti di Tietz e Michel. Tre punti che hanno permesso alla squadra allenata dal dabese Jess Thorup di continuare a cullare il sogno europeo ma anche di voltare subito pagina dopo la brutta sconfitta di sette giorni prima a Sinsheim contro l’Hoffenheim. Tante le assenze, sia da una parte che dall’altra: il Francoforte è senza lo squalificato Tuta, ma non avrà neppure Kalajdžić, Loune e Rode, tra i bavaresi invece mancheranno all’appello Framberger, Gumny, Jensen, Oxford, Rexhbecaj.

Come vedere Eintracht Francoforte-Augsburg in diretta tv e streaming

La sfida tra Eintracht Francoforte e Augsburg è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Dalla stagione 2021-22 l’Eintracht Francoforte ha battuto l’Augsburg solo in una occasione e mai davanti al suo pubblico. Tuttavia crediamo che la squadra di Toppmoller, nonostante le difficoltà avute dell’ultimo periodo, abbia voglia di reagire dopo una serie di risultati deludenti e parta leggermente favorita. Non sarà una passeggiata, però, prevalere su un avversario in fiducia. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Augsburg

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Collins, Koch, Pacho; Dina Ebimbe, Larsson, Götze, Max; Marmoush, Chaïbi; Ekitiké.

AUGSBURG (4-3-1-2): Dahmen; Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen; Engels, Breithaupt, Maier; Vargas; Tietz, Demirović.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1