Nizza-Lorient è una partita valida per la trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Sembrava che la vittoria ottenuta un mese fa sul difficile campo del Lens potesse fare da scintilla e scuotere il deludente Nizza di questa seconda parte della stagione ma non è stato così. I rossoneri, infatti, dopo l’ultima sosta per gli impegni delle nazionali hanno incassato la terza sconfitta nelle ultime 5 giornate (1-2 con il Nantes in casa) e pareggiato 0-0 in casa del Reims. Niente svolta, dunque, per la squadra allenata dall’italiano Francesco Farioli, adesso scivolata al quinto posto e finita a -5 dal Lille quarto.

Da febbraio in poi Les Aiglons sono andati incontro ad una vera e propria metamorfosi: da sorpresa dell’anno, di questo passo potrebbero chiudere il campionato in una posizione anonima, visto che anche le coppe cosiddette minori (Europa e Conference League) sono a rischio. Nell’ultimo turno il Lens, sesto, non ha approfittato dello stop forzato dei rossoneri – la Ligue 1 ha deciso di rinviare le partite che vedevano tra i protagonisti quei club impegnati in Europa, e quindi anche Marsiglia-Nizza – per sorpassarli in classifica, ma in compenso si è avvicinato il Lione. Perciò gli uomini di Farioli tornano in campo dopo due settimane con l’obiettivo di ridurre il distacco dalla zona Champions League e tenere a bada quelle che stanno dietro. chiederanno strada al pericolante Lorient, momentaneamente terzultimo – disputerebbe lo spareggio promozione-retrocessione – ma a soli due punti dalla zona salvezza.

Per gli arancioneri questa rischia di essere una stagione da dimenticare dopo le ultime in cui aveva addirittura sfiorato l’Europa. La squadra di Regis Le Bris non vince da un mese e mezzo e dalla sconfitta con il Lione dello scorso 9 marzo ha collezionato a malapena un punto in quattro partite.

Come vedere Nizza-Lorient in diretta tv e in streaming

La partita tra Nizza e Lorient, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Due squadre che lottano per obiettivi diversi ma che sono entrambe in grande difficoltà. Il Nizza ha vinto solo una delle ultime 9 partite e rischia di perdere il treno Champions. Contro il Lorient dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta ma fidarsi ciecamente dei rossoneri in questo periodo è alquanto rischioso. Da valutare il pareggio: gli ultimi due precedenti sono terminati 1-1.

Le probabili formazioni di Nizza-Lorient

NIZZA (4-3-3): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Rosario, Thuram; Cho, Moffi, Laborde.

LORIENT (3-4-3): Mvogo; Mendy, Adjei, Touré; Katseris, Abergel, Bakayoko, Yongwa; Bouanani, Bamba, Ponceau.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1