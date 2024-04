Lotto, che combinazione: tre ambi e un terno da 50mila euro

Lotto, che combinazione: tre ambi e un terno hanno regalato una vincita da 50mila euro. Questo gioco si conferma quello che maggiormente regala gioie agli italiani

Non c’è niente da fare. Ormai lo abbiamo capito e continuiamo a ribadirlo. Il gioco del Lotto è quello che riesce a regalare il maggior numero di gioie agli italiani. Perché riesce a essere incredibile, con combinazioni che vanno oltre l’immaginazione in alcuni casi e con dei soldi che vengono quasi “regalati”. Non passa giorno, infatti, che non vi parliamo di una vincita con il Lotto.

E nell’estrazione dello scorso venerdì 12 aprile – così come viene riportato da Agipronews.it – ci sono state delle vincite particolari, centrate in diverse zone d’Italia. Sì, è senza dubbio anche questo il bello del gioco del Lotto: il fatto di non guardare in nessun caso la provenienza del giocatore per regalare dei colpi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo e soprattutto come si è arrivati a delle vincite così importanti. Combinazioni fuori da ogni logica, quasi.

Lotto, ecco le combinazioni

“Nell’estrazione di venerdì 12 aprile – si legge sul sito citato prima – la vincita più alta arriva da Pescara, tre ambi e un terno per un totale di 26.250 euro“. E la stessa cosa è successa anche in Calabria, precisamente a Crotone, dove con lo stesso sistema il colpo centrato è stato di 23.750euro.

Il giorno dopo invece hanno festeggiato in Sardegna, e precisamente ad Olbia in provincia di Cagliari: pure in questo caso tre ambi e un terno hanno permesso di vincere 23.750euro. Ma quanti soldi sono stati vinti in uno degli ultimi concorsi del Lotto, quello di sabato scorso? Tantissimi, per la precisione il gioco ha distribuito la bellezza di 6milioni di euro per un totale di oltre 382milioni di euro “regalati” dall’inizio del 2024. Se qualcuno ancora si chiede il perché è così amato dagli italiani, la risposta sta tutta in questi numeri davvero che hanno del clamoroso.