Palermo-Parma, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Palermo-Parma è una partita della trentaquattresima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Parma è ansioso di riconquistare quella Serie A abbandonata tre anni fa ma non è detto che la promozione aritmetica arrivi già nelle prossime 2 giornate. I ducali sono saldamente al comando della classifica di Serie B e, a meno di crolli inattesi, saranno una delle due squadre che si garantiranno un pass diretto per la massima serie.

Il divario sulla terza, che al momento è il Venezia, è di otto punti. Un vantaggio di certo rassicurante. Tuttavia, per sapere quando si potrà festeggiare dipenderà dai risultati dei lagunari: nel frattempo gli uomini di Fabio Pecchia devono continuare a vincere, senza farsi distrarre da tabelle e calcoli. Una settimana fa, intanto, Hernani e Charpentier hanno messo le loro firme su una vittoria (2-0 allo Spezia) che mancava da due turni, consentendo al club gialloblù di avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo. In uno dei due anticipi della trentaquattresima giornata li attende il Palermo, a secco di successi da oltre un mese. Il cambio di allenatore – via Corini, dentro Mignani – per adesso non ha sortito gli effetti sperati, con i rosanero che nelle ultime due gare si sono fatti riacciuffare sia dalla Sampdoria (2-2) che dal Cosenza (1-1), scivolando così al sesto posto.

Palermo-Parma: le ultime notizie sulle formazioni

Mignani sembra intenzionato a confermare la difesa a tre, già vista all’opera a Cosenza sabato scorso. Sulla corsia destra spazio a Buttaro, in gol contro i rossoblù, mentre sulla trequarti alle spalle della coppia di attaccanti formata da Brunori e Mancuso agirà Di Francesco.

Dall’altro lato, Pecchia risponderà con il collaudato 4-2-3-1: dietro all’unica punta Charpentier agirà Bernabé, di riento dalla squalifica. Assente invece Bonny, squalificato.

Come vedere Palermo-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Palermo e Parma è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Barbera” di Palermo e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Il Parma sente che il traguardo è vicino e non vuole perdere altro tempo: un risultato positivo dei ducali nel capoluogo siciliano è assai probabile, contro un Palermo tutt’altro che guarito nonostante il cambio di allenatore. Come all’andata, quando finì con un pirotecnico 3-3, crediamo che entrambe riescano a segnare almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Palermo-Parma

PALERMO (3-4-1-2): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni; Buttaro, Gomes, Henderson, Lund; Di Francesco; Brunori, Mancuso.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Zagaritis; Cyprien, Hernani; Man, Bernabè, Mihaila; Charpentier.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2