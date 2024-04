Reggiana-Cosenza, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Reggiana-Cosenza è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La classifica, quando mancano cinque partite alla fine della regular season, dice che Reggiana e Cosenza, pur restando momentaneamente fuori dalla dalla zona rossa, non sono ancora salve. Gli emiliani si sono complicati la vita perdendo le ultime due gare contro il Cittadella (0-2) e addirittura contro il fanalino di coda Lecco (1-0), incassando tre gol complessivi e non segnandone nessuno.

Un momentaccio per la squadra di Alessandro Nesta, che ha raggiunto quota 40 ma ha ancora bisogno di due vittorie per essere certa di giocare in cadetteria anche l’anno prossimo. Sono messi peggio i calabresi, di nuovo a rischio retrocessione come nelle ultime stagioni. Il Cosenza qualche mese fa sembrava destinato ad una salvezza tranquilla dopo anni di tribolazioni – i rossoblù sono reduci da due playout di fila – ed invece anche stavolta la permanenza in Serie B dovrà sudarsela fino alla fine. Buona la reazione una settimana fa con il Palermo, fermato 1-1 al “Marulla” (14esimo gol di Tutino) ma la vittoria adesso manca da otto giornate: i Lupi, oggi guidati da William Viali, non vincono dallo scorso febbraio e la zona playout dista un solo punto.

Reggiana-Cosenza: le ultime notizie sulle formazioni

Un’assenza molto pesante per il tecnico granata Nesta, che non potrà contare sul “cervello” della sua squadra, Bianco: il giocatore di proprietà della Fiorentina è squalificato. Sulla trequarti Portanova e Melegoni, che agiranno alle spalle dell’unica punta Gondo.

Viali ritrova Marras, che scontata la squalifica prenderà il posto di uno spento Canotto sulla corsia destra. In dubbio Venturi, tornato a lavorare con i compagni soltanto due giorni fa: è duello con Gyamfi. Davanti il tecnico rossoblù potrebbe riproporre la coppia Antonucci-Tutino.

Come vedere Reggiana-Cosenza in diretta tv e in streaming

Reggiana-Cosenza è in programma venerdì alle 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (i match sono visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire pure su DAZN.

Il pronostico

Gara molto delicata al Mapei Stadium. Gara tra due squadre che non sono ancora salve e che cercheranno a tutti i costi di strappare un risultato positivo. Un pareggio potrebbe forse andare bene alla Reggiana ma non al Cosenza, più attardato in classifica ed a rischio playout: l’opzione gol è da prendere in considerazione.

Le probabili formazioni di Reggiana-Cosenza

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Sampirisi, Rozzio, Szyminski; Fiamozzi, Reinhart, Cigarini, Pieragnolo; Portanova, Melegoni; Gondo.

COSENZA (3-5-2): Micai; Gyamfi, Camporese, Meroni; Marras, Zuccon, Calò, Voca, D’Orazio; Antonucci, Tutino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1