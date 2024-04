Athletic Bilbao-Granada è una partita valida per la trentaduesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Smaltita la sbornia per i festeggiamenti della Coppa del Re, rivinta a distanza di 40 anni, l’Athletic Bilbao può concentrarsi sull’altro obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League. Nel primo match dopo il trionfo di Siviglia – due settimane fa gli uomini di Ernesto Valverde l’hanno spuntata ai caldi di rigore sul Maiorca – i baschi non sono andati al di là di un pareggio (1-1) al San Mames contro il Villarreal.

Sono tanti i rimpianti per De Marcos e compagni, riacciuffati in pieno recupero da un gol di Dani Parejo con gli ospiti in inferiorità numerica da inizio secondo tempo per via dell’espulsione di Comesana. Un mancato successo che è costato caro ai biancorossi, scivolati a -4 dal quarto posto occupato dall’Atletico Madrid. Il duello è proprio con i Colchoneros, che tra una settimana ospiteranno l’Athletic al Civitas Metropolitano in quello che sarà a tutti gli effetti uno “spareggio” per l’ultimo posto Champions. Motivo per cui non bisognerà fallire l’appuntamento con i tre punti nella sfida con il Granada, penultimo ed ormai rassegnato alla retrocessione in Segunda. Gli andalusi, con ben 11 punti da recuperare sulla quartultima, non hanno tuttavia intenzione di alzare bandiera bianca prima del previsto: nell’ultimo turno sono tornati a vincere dopo circa tre mesi, battendo 2-0 l’Alaves con i gol degli attaccanti Uzuni (arrivato a 10 reti stagionali) e Boyé.

Come vedere Athletic Bilbao-Granada in diretta tv e streaming

La sfida tra Athletic Bilbao e Granada, valida per la trentaduesima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

L’Athletic Bilbao non può rischiare di restare ulteriormente attardato nella corsa alla Champions League: i tre punti dovrebbero dunque arrivare puntuali contro il Granada in uno stadio in cui gli uomini di Valverde hanno vinto 11 partite su sedici, perdendone soltanto una. Non sarebbe una sorpresa se i Leones riuscissero a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Granada

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Ruiz de Galarreta, Prados; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

GRANADA (4-4-2): Batalla; Bruno Mendez, Miquel, Rubio, Neva; Pellistri, Gumbau, Sergio Ruiz, Jozwiak; Uzuni, Boyé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0