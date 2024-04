Leclerc come Sinner: l’annuncio mette i brividi

Sinner non è più il solo, adesso, ad averne uno tutto per sé. Anche il pilota Leclerc ha preso la stessa direzione: davvero da brivido.

Jannik Sinner è ovunque. Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, al tg, su Sky, sulle riviste di moda e sui cartelloni 6×3 che si trovano in giro per la città. Ed è anche sui ripiani delle botteghe della brulicante Spaccanapoli, dal momento che la statuina che ha le sue fattezze continua ad essere una delle più vendute tra i vicoli della magica città partenopea.

Jannik è, poi, nei piatti di una pizzeria di Londra, che ha ben pensato di dedicare a lui, ancor prima dell’exploit agli Australian Open, una pizza “carotosa” che portasse il suo nome. Ed è pure nella vetrinetta refrigerata di una nota gelateria di Borgo Buggiano, in provincia di Pistoia, il cui maestro gelatiere, Paolo Fornaciari, ha inventato un gusto tutto nuovo che si chiama, indovinate un po’, Jannik Sinner. Quel gelato ha fatto impazzire tutti, a riprova del fatto che piace questo inedito connubio tra sport e settore enogastronomico.

Non ci stupisce, quindi, che un certo pilota, avendo intravisto del potenziale in questa “partnership”, abbia pensato di tuffarcisi a capofitto. Il campione in questione è Charles Leclerc, che nelle scorse ore ha ufficializzato ciò che, per la verità, era già trapelato nelle scorse settimane. Il ferrarista si appresta a debuttare nell’imprenditoria alimentare e lo ha fatto, diciamo così, alla stessa maniera del tennista altoatesino, oggi secondo nel ranking mondiale: con un’idea da brivido.

Dopo Sinner anche Leclerc: è pronto al debutto

C’è una sostanziale differenza, naturalmente, tra i due casi. Sinner non fa impresa, ma il suo nome è stato “sfruttato” da persone che fanno impresa e che hanno giustamente pensato di far leva sulla sua fama per attrarre nuovi clienti. Leclerc farà impresa, invece, e inizierà puntando sul suo peccato di gola prediletto: il gelato.

La gelateria si chiamerà LEC, abbreviazione del cognome del pilota. Saranno disponibili diversi gusti di gelato, così da accontentare qualunque palato e sarà aperta, secondo le informazioni diffuse da F1inGenerale, in collaborazione con alcuni nomi già noti nel settore. Pare che Charles intenda presentare la sua nuova attività a Milano, in zona Moscova, con il chiaro intento di sfondare nell’imprenditoria alimentare e di aprirsi una nuova strada.

“Come atleta professionista – aveva detto qualche tempo fa in un’intervista – è fondamentale per me mantenere uno stile di vita sano dove la mia performance è fortemente legata all’impegno, all’allenamento e alla forma fisica. Questo, tuttavia, non mi impedisce di concedermi qualche piccolo piacere proibito, in particolare quello di un cibo che adoro”. Alludeva proprio al gelato e ci sta, dunque, che abbia deciso di iniziare con quello la sua nuova avventura.