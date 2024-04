Gratta e vinci, inizia a sognare: manca pochissimo

Gratta e vinci, adesso è ufficiale: puoi iniziare a sognare in grande. Se lo farai, non ci vorrà molto prima che accada.

Quante volte abbiamo comprato un Gratta e vinci, o annerito i numeri su una schedina del Lotto o del Superenalotto, nella speranza di vincere una somma che ci cambiasse la vita? E quante volte lo abbiamo fatto senza, in realtà, crederci per davvero? Tante. Tantissime. Ma se c’è una cosa che questa storia ci insegna è che non dobbiamo mai perdere la speranza.

Carissa Jones, una donna che vive nella contea di Robeson, nella Carolina del Nord, ci ha creduto sempre. Dal primo all’ultimo istante. Non ha mai dubitato del fatto che la dea bendata, prima o poi, avrebbe bussato alla sua porta. Tant’è vero che ha giocato innumerevoli volte, certa del fatto, appunto, che sarebbe accaduto quanto prima. E così ha fatto anche qualche giorno fa, mentre era in giro per la città insieme al marito a fare qualche commissione.

Aveva insistito per fermarsi al Quick Stop in Middle Street, a Maxton, perché intenzionata a tentare la fortuna. Non sapeva su cosa puntare, ma alla vista del Gratta e vinci della serie Black Titanium non aveva più avuto nessun tentennamento. Ha tirato fuori 30 dollari, ha pagato il suo grattino e se n’è uscita tutta contenta dal negozio. Con la speranza, in cuor suo, che quella potesse essere la volta buona. Ma senza averne, naturalmente, la certezza.

Gratta e vinci, tutto arriva per chi sa aspettare

Ebbene sì, il gran giorno era finalmente arrivato. Quello che Carissa, e come lei tanti altri, aveva sognato per una vita intera, stava per diventare realtà. Finalmente.

Grattati tutti i simboli, la coppia di Pembroke ha realizzato che sotto quella patina argentata si nascondevano nientepopodimeno che 4 milioni di dollari. “Ho iniziato a piangere”, ha raccontato la Jones ai funzionari della Lotteria, il giorno in cui si è recata al quartier generale della North Carolina Education Lottery per ritirare quel bottino tanto ambito e a lungo desiderato.

Mai avrebbero osato immaginare di vincere una somma del genere, i due piccioncini, che adesso stanno progettando in che modo spendere la cifra che la dea bendata ha voluto concedere loro. “Costruirò la casa dei miei sogni – ha annunciato Carissa – Mio fratello, che è un architetto, ha elaborato un progetto per me anni fa. Non sapevo quando sarebbe successo, ma sapevo che un giorno sarebbe accaduto. E ora finalmente posso farlo”.