Lotto, tre numeri piccoli per una grande vincita

Lotto e 10eLotto, doppio record in uno degli ultimi concorsi. Le vincite più importanti tutte in una regione. Ecco quello e dove è successo

Si vola sulle ali dell’entusiasmo perché il Lotto e il 10eLotto continuano a regalare delle vincite importanti. Anche nello scorso fine settimana, ovviamente, è stato lo stesso. No, non poteva mancare in un nessun modo il resoconto di quanto successo. E andiamo a vederlo insieme, aiutati da Agimeg.it che ha riportato la notizia, e concentrandoci soprattutto su quello che si è visto in una sola regione.

Parliamo della Campania, e non è la prima volta che in questo pezzo di terra vengono registrate delle vincite clamorose, importanti, di quelle che fanno girare la testa e che cambiano la vita. Non solo al Lotto ma anche al 10eLotto in uno degli scorsi concorsi sono state registrate le vincite più alte. Siete curiosi di sapere quello che è successo? Eccovi immediatamente accontentati.

Lotto e 10eLotto, i colpi in Campania

Al gioco del Lotto la scena se l’è presa la città di Napoli, che con un terno su tutte le ruote ha regalato la clamorosa somma di 31.500euro. Ma quali numeri sono stati scelti per riuscire in questo colpaccio? Tutti numeri piccoli, visto che parliamo del 5, del 6 e del 9. Così come era successo un poco di tempo fa al 10eLotto con tutti i numeri della decina del cinquanta, stavolta il fortunato ha deciso di puntare su quei numeri che non arrivavano al dieci. E ha fatto centro.

“A San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento – spiega l’agenzia citata prima – è stato centrato un ‘8’ al 10eLotto da 30mila euro, a fronte di una giocata di 6 euro. Infine, a Napoli è stato realizzato un ‘6’ da 25.000 euro con una puntata nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti”. Grandi sogni quindi che si possono realizzare giocando pochi euro ad un gioco che sempre di più appassiona gli italiani. Un gioco che non morirà mai. Anzi, siamo certi di una cosa: se Sisal decidesse di aumentare il numero delle estrazioni farebbe ancora numeri maggiori. Sì, proprio così.