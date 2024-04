Bufera Neymar, clip sotto la lente: il poker prima di tutto

Neymar sotto accusa dopo la diffusione di un video che lo ritrae giocare a poker online durante la festa della figlioletta.

C’era. Era lì. Cantava una canzoncina insieme a tutti gli altri, ma in realtà c’era solo a metà. Ha destato non poche polemiche, ma anche un po’ di dispiacere, per così dire, il video, circolato nelle scorse ore, che ha come protagonista Neymar. La clip è stata girata in un momento molto speciale per la sua famiglia, in occasione delle celebrazioni per i primi 6 mesi della figlioletta Mavie.

Un momento che, a detta di molti, il calciatore avrebbe sciupato con il suo gesto. Un gesto che non è passato inosservato ma per il quale, anzi, è stato messo alla gogna un po’ da tutti. Sui social, ma anche sulla stampa. Perché proprio non è piaciuto, così sembra, il fatto che Neymar, durante la festa, avesse accanto a sé lo smartphone. E che continuasse imperterrito a giocare a poker, perfino nel momento in cui tutti i presenti al party intonavano, appunto, una canzoncina per la festeggiata.

Lo si vede sbirciare il telefono, rendersi conto che è arrivato il suo turno e fare tap sullo schermo per continuare la sua sfida virtuale. Non ignora la bambina, continua a tenerle le manine, ma stupisce che in quel frangente il suo pensiero sia andato al poker, piuttosto che a quel quadretto familiare che stava avendo la fortuna di vivere.

Neymar nel mirino: fa festa ma gioca a poker

Segno che il tavolo verde continua ad esercitare un fascino notevole sul calciatore brasiliano. Al punto, a quanto pare, da non riuscire a godersi un momento così bello come la festa della figlioletta.

this guy neymar is absolutely finished bro is gambling on poker in the middle of his daughters birthday 😭😭😭😭 pic.twitter.com/3bQ3MWrIty — 🐢 (@KyKySZN) April 11, 2024



Il disappunto del popolo dei social ha raggiunto livelli inimmaginabili. Ma non si tratta di rabbia, si tratta di biasimo. Molti hanno ammesso, infatti, di provare dispiacere per il campione. Non è una novità che il calciatore brasiliano sia un cultore del poker. E non lo è neanche il fatto che, negli anni, abbia studiato per affinare le sue tecniche di gioco e per diventare fortissimo.

Conosce tutti i trucchi del mestiere e, un mese fa, è arrivato ottavo in un torneo a San Paolo. Gioca spesso, insomma, ma più che una passione sembra, a questo punto, un’ossessione vera e propria. Soprattutto se, come si evince dal video, non riesce a separarsi dallo smartphone neanche per il tempo di partecipare attivamente alla festa della figlia.