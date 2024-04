Scommesse truccate, tutto bloccato: risultato esatto non pagato

Scommesse truccate: al momento è tutto bloccato e molti bookmaker italiani hanno deciso di non pagare il risultato esatto. Ecco quello che sta succedendo

Si tratterebbe di un possibile caso di match-fixing. No, non viene dall’Italia, ma così come viene riportato da Agimeg.it parliamo del calcio africano, nel dettaglio della Primus League del Burundi, massima serie calcistica del paese centro africano. Un risultato esatto che al momento è al vaglio di tutti, e per ora le scommesse vinte non sono pagate. Ma andiamo a vedere quello che è successo.

Si sarebbero registrate un flusso di scommesse anomale sulla partita Magara Young Boys-Flambeau du Centre del 3 aprile, in particolare a destare sospetti è stato l’eccessivo numero di puntate sull’1-4 come risultato esatto, esito poi effettivamente verificatosi. Sì, proprio così: un risultato esatto nemmeno poi così semplice da pronosticare che per ora è sotto la lente d’ingrandimento.

Scommesse truccate, quello che sta succedendo

“Il Flambeau du Centre – si legge su Agimeg.it – secondo in classifica, ha avuto facilmente la meglio sui Magara Young Boys invece ultimissimi con appena 5 punti dopo 26 giornate. Alcuni bookmaker italiani hanno segnalato flussi di puntate fuori dalla media sull’1-4. Un dubbio che ha portato gli operatori a sospendere per il momento i pagamenti delle giocate su questa partita”.

A destare ulteriori sospetti su questo match è stato poi l’andamento dello stesso, segnalato anche dalla Fifa con un video pubblicato sul proprio sito. Al settimo minuto infatti c’è stato un calcio di rigore frutto di un’entrata sconsiderata che ha permesso alla squadra di passare in vantaggio. Ci sono quindi fortissimi dubbi sulla regolarità della stessa, e potrebbe quindi trattarsi davvero di una combine. Per il momento non si possono incassare i premi, nemmeno se la stessa partita è stata giocata in una multipla. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore, e cercheremo ovviamente di tenervi aggiornati anche perché non sappiamo se anche voi avete deciso di giocare una somma su questo match, non sapendo comunque di quello che sarebbe successo.