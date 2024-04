La richiesta ad Allegri: “Ipotesi risoluzione consensuale”

Anche Allegri si è mostrato incerto rispetto al proprio futuro: i dirigenti bianconeri potrebbero chiedergli la risoluzione consensuale.

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di TvPlay per spiegare attraverso quale formula la Juve potrebbe separarsi a fine stagione da Massimiliano Allegri. Bargiggia ha anche parlato dell’importanza di De Rossi alla Roma e dei dubbi del Milan rispetto alla riconferma di Stefano Pioli.

⁠“L’atteggiamento dei tifosi dell’Udinese, quando è stata sospesa la gara per il malore capitato a Ndicka, è stata una bella pagina. De Rossi ha tolto i veleni dalla Roma“, ha detto l’intervistato. “Si sta meritando il rinnovo del contratto. L’accordo è molto vicino. Soprattutto se dovesse eliminare il Milan, De Rossi sarebbe chiamato per la firma subito”.

Secondo Bargiggia il pareggio dell’Inter può mettere un po’ più di pepe al derby della prossima settimana. “Il Milan, però, è uscito sulle gambe dalla sfida con il Sassuolo. Mentre l’Inter, anche se ha pareggiato, non ha deluso contro il Cagliari. I cambi alla fine, seppur comprensibili, hanno innescato un po’ di confusione. L’Inter comunque sempre in linea con il suo valore. Il Cagliari, tuttavia, ha confermato di essere in salute”.

Per il giornalista Pioli è tornato fortemente in discussione. “Il Milan l’ha messo in discussione da circa un mese e mezzo. Ci può anche stare cambiare allenatore dopo cinque stagioni. Lopetegui affascina il Milan per la sua gestione. Conte è difficile“. Secondo Bargiggia, Conte si aspettava una telefonata dalla Juve, che non è arrivata.

Allegri verso la risoluzione consensuale: “Ci sarà un incontro“

“La Juve gioca male, ma nei primi tempi crea sempre qualcosa“, ha continuato l’intervistato. “So che Vlahovic sta perdendo appeal in società. Lui è da sempre potenzialmente sul mercato ma, dopo gli ultimi errori sotto porta, molti alla Juve vorrebbero cederlo. Su Allegri c’è un silenzio assordante da parte della Juve: i dirigenti della Juve vogliono arrivare all’incontro con Allegri per poi ottenere una risoluzione consensuale“.

Per il giornalista la Juve vorrebbe tornare a fare utili nella stagione 2026/27. “A Giuntoli bisogna dare il tempo di poter lavorare: non si può dimenticare la situazione in cui la Vecchia Signora è stata lasciata da Andrea Agnelli. Tra quest’anno e l’annata scorsa si è fatta un’operazione di bonifica di rapporti sia con la UEFA che la Federazione. Andrea Agnelli ha fatto più danni di Allegri”.

Infine una notizia sul futuro di De Zerbi: “Oggi ho saputo che una ventina di giorni fa c’è stato un incontro in Inghilterra tra i dirigenti del Bayern Monaco e De Zerbi: hanno parlato per ben otto ore”.