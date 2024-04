Lotto, la quaterna è Nazionale: 129mila euro

Lotto, in questo caso la quaterna è Nazionale: nella ruota che racchiude tutta Italia ha centrato il colpo da 129mila euro. Ecco come è successo

Era da un poco di tempo che questa regione non batteva un colpo. E come se l’avesse sentito, eccolo. Il Lazio questa volta è la zona protagonista della nostra storia che Agimeg.it ha raccontato in anteprima. E parliamo di una vincita strepitosa, di quelle che senza dubbio fanno la storia del gioco del Lotto.

Come vi abbiamo raccontato molto spesso nel corso degli ultimi anni, nelle regioni dove la densità della popolazione è assai più ampia, è assai più “facile” vincere. Il motivo è semplice, molte più schedine giocate, e molti più soldi che potrebbero arrivare. Ma è solo questo, non esiste altro motivo e non ci sono né numeri ritardatari e né niente. Solamente perché essendoci un numero maggiore di persone che ci provano, ci sono altrettante possibilità di vincita. Easy.

Lotto, che quaterna clamorosa!

Bene, tornando al nostro discorso, quello che più ci interessa, andiamo a parlare della bellissima vincita, e abbastanza clamorosa anche, che il gioco del Lotto ha regalato appunto nella Capitale. La fortuna infatti ha deciso di baciare la città di Roma, con una quaterna che ha regalato al fortunato giocatore 129mila euro di vincita. Tantissimi soldi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che è effettivamente successo.

Una giocata particolare: l’uomo o la donna in questione ha deciso di puntare su 5 numeri sulla ruota Nazionale: 10-19-28-43-80, investendo dieci euro. Bene, non sono usciti tutte e cinque, ma ben quattro sono apparsi proprio nell’estrazione in questione. La gioia è stata tanta, perché si capisce subito se il colpo piazzato può cambiare la vita. Ci sono dei calcoli che i più attenti conoscono e che permettono in qualche secondo di risalire velocemente all’importo della vincita. E poi c’è anche un altro metodo, ancora più semplice, che è quello che permette tramite l’applicazione, e scansionando il codice a barre che c’è in ogni schedina, di capire subito e senza rischio di sbagliare se si può stappare la bottiglia migliore o meno. E in questo caso sì, il tappo è saltato in aria della più buona. Auguri.