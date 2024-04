Lotto e 10eLotto, il colpo Capitale vale 90mila euro

Lotto e 10eLotto, il colpo stavolta è davvero Capitale a vale la bellezza di 90mila euro. Ecco quello che è successo. Vincite da brividi

Un doppio colpo Capitale. Scritto con la lettere maiuscola perché è stato centrato a Roma. Un doppio colpo, il primo al gioco del Lotto, il secondo con quello che non lo sostituirà mai, ovviamente, ma che più passa il tempo e più si avvicina ai numeri del primo. Il 10eLotto, ovviamente, sta riscuotendo sempre più successo.

Anche perché, non passa giorno, senza che lo stesso gioco non regali delle vincite particolarmente succulente a tutti quelli che ci provano. Ed è successo anche in questo caso. Una doppia vincita da dividere quasi in parti eque tra i due giochi che abbiamo menzionato. E andiamo quindi a vedere insieme quello che è successo.

Lotto e 10eLotto, ecco il doppio colpo

Partiamo dal gioco principe, che in questo caso possiamo definire anche madre visto che parliamo del Lotto (e come sappiamo il 10eLotto ha pure un’estrazione legata a questo gioco). A Roma, un terno con i numeri 10-28-43, a fronte di una spesa totale di 20euro, ha permesso ad un fortunato scommettitore di piazzare la vincita clamorosa di 47.500euro. Enormità.

E non è finita qui, come avrete intuito. Spostandoci invece al 10eLotto, una grandissima gioia in questo caso se l’è regalata la città di Civitavecchia. Con questo speciale gioco infatti, è stato centrato un 6 con annesso colpo da 40mila euro tondi tondi che hanno fatto felice qualcuno. Ricordiamo, infine, che anche se vi raccontiamo in maniera quotidiana di tutte queste vincite che sicuramente fanno venire l’acquolina in bocca, al gioco si perde sempre e raramente si vince. Quindi se volete divertirvi fatelo intanto con moderazione e poi rimanendo ovviamente dentro i limiti della vostra possibilità. Perché se basta solamente un secondo per vincere, basta molto di meno ritrovarsi in un vortice dal quale è difficilissimo uscire e tirarsi fuori. E di casi ne conosciamo parecchi, anche di personaggi che non avevamo nessuna difficoltà economica. Quindi state attenti. E se proprio non volete giocare continuate a leggerci. Ci pensiamo noi a raccontarvi queste storie. E sogniamo insieme!