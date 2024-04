10eLotto, giocata clamorosa e 90mila euro vinti così

10eLotto, la giocata è clamorosa: hanno (ha) vinto 90mila euro in questo modo. Fino al momento non vi avevamo mai raccontato una storia del genere

Di giocate clamorose ve ne abbiamo raccontate tante. Anche strane e particolari. Come quella volta in cui una persona ha deciso di giocarsi dieci numeri sulla ruota Nazionale, al gioco del Lotto, riuscendo nel colpo grosso di centrare una cinquina e quindi cambiare totalmente il modo di vedere la propria vita vista la vincita. Insomma, ce ne stanno parecchie in giro di schedine del genere. Ma questa, fino al momento, mai l’avevamo vista.

Come al solito la storia ce la racconta Agimeg.it. Che si “trasferisce” in Abruzzo – non capita spesso di parlare di vincite di questa regione, così come di molte altre – che svela come a Poggiofiorito, in provincia di Chieti, con il 10eLotto, uno dei giochi che adesso, arrivati a questo punto, possiamo anche dire come sia uno dei più amati dagli italiani, due fortunati scommettitori abbiano portato a casa una vincita complessiva di 90mila euro. Magari potrebbe essere uno solo, ma non è dato a sapersi. Questo poco importa, comunque. Andiamo a vedere invece di che giocata stiamo parlando.

10eLotto, ecco come hanno vinto

Intanto sono stati centrati due 6: il primo ha regalato la bellezza di 60mila euro, il secondo invece esattamente la metà, 30mila. Ma come sono riusciti a prendere così tanti soldi con questo gioco? Semplice.

I due colpi sono stati centrati giocando numeri consecutivi nella decina dei cinquanta. S’: i 60mila euro sono stati vinti giocando 54-55-56-57-58-59, mentre i 30mila con 53-54-55-56-57-58. Come detto prima non sappiamo se è stato solamente un solo uomo il fortunato, ma vedendo la giocata o è stato lui oppure qualcuno che giocava insieme a lui. Fatto sta, com’è o come non è, la vincita c’è stata ed è stata sicuramente una delle più alte in questo gioco che giorno dopo giorno appassiona sempre di più per queste giocate clamorose che riesce a dare. E siamo convinti, arrivati a questo punto, vista l’enorme quantità di vincite che ci sono, che non sarà nemmeno l’ultima volta che ve ne parleremo. Anzi. Tutto al contrario. Molto più spesso scriveremo di giocate e di vincite del genere.