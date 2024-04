WhatsApp, prima l’attivi e meglio è: la guida per non sbagliare

WhatsApp, meglio provvedere immediatamente, se vogliamo essere certi di poterne usufruire: ecco come si fa.

Eravamo a conoscenza del fatto che l’11 aprile 2024 sarebbe stato un giorno cruciale per l’app di messaggistica istantanea più amata e utilizzata di tutti i tempi. Era stato da tempo annunciato, infatti, che WhatsApp avrebbe spalancato le sue porte ad una funzione tanto necessaria quanto doverosa da implementare. E il gruppo Meta, naturalmente, non ha deluso le aspettative.

A partire da ieri, infatti, gli utenti hanno la possibilità, finalmente, di scambiare messaggi non solo con persone che, come loro, utilizzano l’app del gruppo Meta, ma che ad essa hanno preferito, ad esempio, Telegram, Signal o altre “omologhe”. Una funzione che non è stata pensata da Zuckerberg e dal suo team, per la verità, ma che è stata introdotta in ottemperanza al Digital Markets Act, all’EU-US Data Privacy Framework e al Digital Services Act. Si chiama “Chat di terze parti” e renderà interoperabile la nostra amatissima app di messaggistica istantanea. Per renderla tale dovremo prima, però, seguire alcuni piccoli passaggi e accettare le condizioni e i dettagli proposti dal gruppo Meta.

Iniziamo col dire che lo scambio di messaggi con le app “avversarie” non sarà possibile già a partire da adesso. A partire da ieri si può semplicemente attivare la funzione, mentre per fruirne a pieno dovrà ancora passare del tempo. Presumibilmente, gli utenti potranno iniziare a comunicare gli uni con gli altri in estate, o comunque non prima che siano trascorsi almeno 3 mesi.

WhatsApp, chattare con tutti adesso si può

Meglio però portarci avanti, nel frattempo, e capire come attivare su WhatsApp la funzione che ci permetterà di scambiare messaggi con le chat di terze parti.

Prendete quindi il vostro smartphone, pigiate sull’icona verde di WhatsApp ed entrate nelle impostazioni. A questo punto, dopo aver cliccato sulla voce account, troverete una sezione che finora non era presente: si chiama Chat di terze parti e, attivandola, potrete godere, quando sarà possibile, dell’interoperabilità della vostra app preferita.

A quel punto, quando le modifiche entreranno effettivamente in vigore, potrete scambiarvi messaggi, emoticon, video e foto con gli utenti che utilizzano altre chat. Le conversazioni con chat di terze parti saranno facilmente riconoscibili e raggruppate le une con le altre, cosicché possiate individuarle il prima possibile. Perché tutto diventi realtà, mancano ancora dei piccoli accorgimenti: gli sviluppatori, in ogni caso, sembrerebbero essere in dirittura d’arrivo.