Lotto, vincita da record: la seconda più alta dell’anno

Lotto, la vincita è da record: si tratta della seconda centrata nel corso di quest’anno. Una somma incredibile per una giocata davvero da segnalare

Questa volta è record davvero. O quasi. Visto che parliamo della seconda vincita più alta dell’anno. Tantissimi soldi che sì, a differenza di quanto succede con il gioco del Lotto molto spesso, questa volta la vita la cambiano. Perché pensate di aspettare l’estrazione sognando il colpo. E pensate, nel momento in cui vengono estratti i numeri, che siano proprio quelli che avete giocato.

In questo caso – così come viene riportato da Agimeg.it – parliamo di una clamorosa quaterna centrata a Barletta, in Puglia. E ovviamente per un certo campanilismo che non manca mai, è stata giocata nella ruota appunto della Regione, a Bari. Una vincita straordinaria che come detto è seconda solamente a quella di Bellizzi, in provincia di Salerno, quando lo scorso 16 marzo sono stati centrati 376.500 euro. Ma andiamo a vedere in questo caso di quanti soldi parliamo e soprattutto quali sono stati i numeri scelti poi effettivamente estratti.

Lotto, la seconda vincita più alta dell’anno

Allora, la cifra spesa per questa giocata è stata di soli 4 euro. Sì, riuscire a centrare una quaterna permette con una somma minima del genere di colpire clamorosamente il gioco. E i numeri che sono stati giocati sono stati il 3, il 30, il 52 e il 72. Non sappiamo, ovviamente, se si tratta di un sogno oppure di giocate fatte in maniera costante. Sappiamo che a Bari sono usciti, e hanno cambiato la vita di un fortunato o di una fortunata. Speriamo che siano andati a chi ne ha davvero bisogno tutti questi soldi. Ma di quanto parliamo? Eccovi accontentati.

Alla fine il colpo ha fruttato la bellezza di 216.600 euro. Bellissima vincita, bellissima cifra, che non è nemmeno l’unica. Perché sempre a Barletta e sempre con gli stessi numeri ma in questo caso giocati su tutte le ruota, sono stati vinti 21.660euro. Evidente che si possa trattare dello stesso giocatore (il totale così ammonterebbe a 238.260euro), oppure al massimo si può trattare di qualcuno che ha sentito e visto la giocata e ha deciso di dare fiducia. Tutto davvero bellissimo!