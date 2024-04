Lotto, il terno è Nazionale: 45mila euro

Lotto, il terno è davvero Nazionale: con tre numeri centrati sulla ruota in questione il colpo grosso è stato di 45mila euro. Ecco come e dove è successo

Allora, mettiamo le cose in chiaro subito, immediatamente. Nello scorso fine settimana il Lotto ha regalato molteplici vincite, clamorose, di quelle che cambiano la vita in alcuni casi e di quelle che l’aiutano e anche molto nella maggior parte.

Colpi straordinari, terni secchi e quaterne da capogiro che lascia spazio davvero a pochissimi commenti e davvero a pochissime interpretazioni. Non c’è niente da fare, quando la fortuna decide di girare è così: ti bacia e ti fa sognare in maniera incredibile. Sono tantissime le storie da raccontare e noi andiamo con ordine, portandovi alla luce una di queste, così come raccontato da Agimeg.it, l’agenzia del gioco in Italia, che vi svela e ci svela quello che è successo. Parliamo, in questo caso, di un terno secco centrato nella ruota Nazionale che alla fine ha regalato la bellezza di 45mila euro. Sì, avete letto bene: 45mila euro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali numeri sono stati giocati, quanto è stata la spesa e anche dove è successo.

Lotto, ecco il colpo da capogiro

Questo grandissimo colpo è stato centrato a Nuoro, in Sardegna. Un fortunato vincitore ha giocato sulla ruota nazionale il terno secco 5-13-58. Ci credeva, perché già immaginare di centrare tre numeri e giocare un paio di euro vuole vorrebbe dire centrare una grossa vincita. Ma lui ci credeva così tanto che ha deciso di alzare la posta in palio.

I più esperti, quelli che sanno come si contano le vincite, avranno già capito di che cifra parliamo di investimento. Ma se non siete esperti ve lo diciamo noi: per riuscire a vincere 45mila euro con un terno secco su una ruota, è necessario puntare 10euro. E così proprio è stato. Dieci euro trasformati in una somma davvero importante che in un momento del genere aiuta, eccome. Augurissimi al fortunato vincitore, che magari lo ha sognato quel terno e lo ha giocato, riuscendo nell’impresa. Sì, si tratta di una vera e propria impresa e niente di più. Complimenti!