Lotto e 10eLotto, vincite clamorose: 300mila euro

Lotto e 10eLotto, vincite clamorose in uno degli scorsi appuntamenti con le estrazioni. La somma totale supera i 300mila euro. Ecco dove e cosa è successo

Il computo totale delle vincite supera i 300mila euro tra Lotto e 10eLotto. E adesso oggettivamente iniziamo anche ad avere delle difficoltà importanti per riuscire a trovare le parole giuste, quelle che servono, per descrivere queste vincite. Una situazione che ha del pazzesco quasi, una situazione che adesso vi andiamo a raccontare, perché merita, nel dettaglio.

Nelle scorse estrazione a fare la voce grossa con questi due giochi ci ha pensato quella regione che non finisce mai di gioire con i giochi. Parliamo della Lombardia che così come riportato da Agimeg.it è stata la vera protagonista di quanto è successo. E partiamo, così come merita, dalla vincita più importante, quella che è stata centrata a Marmirolo, piccolo comune di 7.500 abitanti in provincia di Mantova. Non ci crederete, ma il record del quale vi abbiamo parlato nell’articolo precedente è stato immediatamente distrutto da questa vincita. Sì, perché con una quaterna sulla ruota di Milano (e anche in questo caso c’è del campanilismo che a quanto pare paga), un fortunato vincitore ha portato a casa la bellezza di 216.600euro. I numeri scelti sono stati numeri: 4-5-21-31. Incredibile. Ah, la giocata è stata di soli 4 euro!

Lotto e 10eLotto, ecco le altre vincite

Non ci fermiamo qui, ovviamente. Perché a San Donato Milanese sono stati vinti 23.750euro grazie ad un terno centrato sempre sulla ruota di Milano. E sempre con un terno, a Milano città in questo caso, sono stati portati a casa 14mila euro tondi tondi. Se ve lo state chiedendo no, non è proprio finita.

Perché ovviamente c’è anche il 10eLotto da tenere in considerazione. E in questo caso la scena se la prende Arluno, un altro paese in provincia di Milano. Con questo particolare gioco, nella Modalità Frequente – vale a dire quella di un’estrazione ogni 5 minuti – con un 9 è stato realizzato uno dei colpi più importanti: 50mila euro di vincita. No, onestamente iniziamo a fare fatica a trovare le parole.