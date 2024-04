10eLotto ancora protagonista indiscusso: 100mila euro

10eLotto ancora protagonista indiscusso. Un’altra vincita da capogiro che ha portato in dote la bellezza di 100mila euro. Ecco dove e come è successo

Oltre il Lotto c’è anche il 10eLotto. Che sta diventando sempre più amato dagli italiani che hanno capito come questo gioco possa davvero regalare delle vincite clamorose, di quelle che fanno girare la testa, e che cambiano decisamente la vita.

Come sappiamo il 10eLotto permette di giocare in un due modi: o con il gioco legato all’estrazione del Lotto oppure in modalità frequente, vale a dire con un’estrazione ogni cinque minuti. Si può giocare anche un solo euro e nei giorni scorsi vi abbiamo fatto capire com’è possibile anche, con un solo euro in più, avere una giocata extra (qui tutte le informazioni). Ma, in questo caso, vi andiamo a parlare di quella che è stata un’altra vincita clamorosa centrata grazie a questo particolare passatempo che ormai da diversi anni è in Italia. E che guadagna, soprattutto, sempre un enorme successo.

10eLotto, 100mila euro così

La storia, come al solito, ci viene raccontata da Agimeg.it: l’agenzia per il gioco in Italia è quella che tira fuori sempre questi particolari storie. In questo caso ci troviamo a Pontassieve, comune in provincia di Firenze, dove con una giocata con la modalità frequente, sono stati portati a casa da un fortunato o da una fortunata la bellezza di 100mila euro. Ma come è successo? Andiamo a vederlo insieme.

Grazie a un 9, con Oro e Doppio Oro. In questo modo si è arrivati alla cifra che cambia decisamente la vita e che permette anche di pensare, e di fare, degli investimenti per il futuro. Che come sappiamo poi sono quelli che permettono, in caso di un’entrata del genere, di riuscire a pensare al futuro con una certa tranquillità. Insomma, stiamo qui a parlare di un’altra enorme vincita con un gioco istantaneo che permette davvero a tutti di sognare e di farlo con una certa regolarità. Ovviamente, lo ribadiamo come abbiamo fatto già in altre circostanze, che al gioco si perde sempre, a lungo andare. Quindi o lo fate con una certa intelligenza, senza pensare che vi possa aiutare ma solo ed esclusivamente come un passatempo di qualche minuto, oppure è meglio lasciare perdere.