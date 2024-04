10eLotto extra, come avere 15 numeri estratti in più

10eLotto, ecco come avere 15 numeri estratti in più. Il gioco che sta appassionando sempre di più gli italiani regalando enormi vincite può darvi ulteriori soddisfazioni

Vi stiamo raccontando in questi giorni come il 10eLotto sia un gioco che quando decide di regalare delle vincite importanti lo fa senza guardare in faccia nessuno. Ed è per questo che si chiama Dea Bendata, perché quando bacia, bacia. C’è poco da fare.

Giocare è abbastanza semplice: bisogna riuscire a centrare dei numeri che vengono estratti in due modi. O abbinati al classico gioco del Lotto, con quattro estrazioni a settimana, oppure nella modalità frequente, quella che si può giocare ogni cinque minuti. Si vince in tutti i modi, c’è da dirlo, non ci sono limiti alla provvidenza. Ma c’è un altro modo che forse vi potrebbe pure aiutare, in qualche modo, ad avvicinare il vostro sogno, vale a dire quello di urlare “ho vinto” che troppo spesso rimane nelle corde vocali. E andiamo a vedere come si può fare.

10eLotto, ecco come avere dei numeri extra

C’è, infatti, l’opzione Extra. In poche parole, i numeri che uno ha deciso di giocare, partecipano all’estrazione di ulteriori 15 numeri estratti tra i settanta rimanenti dopo l’estrazione del classico 10eLotto. E come si gioca? Alla vostra domanda rispondiamo sotto, ma vi annunciamo che è anche abbastanza semplice.

Dopo aver effettuato la giocata classica, con eventuale Numero Oro e Doppio Oro, si aggiunge appunto questa opzione selezionando l’importo (quello minimo è di un solo euro) che non può essere comunque superiore all’importo selezionato sul gioco base. In poche parole: se giocate una schedina di un euro, al massimo potrete investire la stessa somma per il gioco extra. Semplice. E anche abbastanza utile per capire (magari provandoci una sola volta) se la giornata è quella giusta per ritentare la fortuna oppure è arrivata l’ora di tornare a casa. Giocate con cautela, ovviamente, ve lo abbiamo sempre detto. Il rischio di entrare dentro ad un vortice dal quale poi è davvero difficile uscire è dietro l’angolo.