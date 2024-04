Miglior portiere della Serie A: “Sommer meglio di Carnesecchi e Svilar”

Sommer può essere definito il miglior portiere della Serie A? I numeri dicono questo: lo svizzero è il portiere che ha subito meno.

L’ex portiere di Inter, Sampdoria e Nazionale Gianluca Pagliuca ha parlato ai microfoni di TvPlay per giudicare la qualità degli estremi difensori del campionato 2023-24 di Serie A. Innanzitutto, Pagliuca si è detto alquanto stupito a proposito dell’andamento dell’attuale campionato: “Non mi aspettavo un’Inter così schiacciasassi. Pensavo che la Juve avrebbe dato più filo da torcere, invece dopo lo scontro diretto i bianconeri hanno mollato”.

E una delle chiavi del predominio nerazzurro, secondo l’intervistato sta nella difesa. “Sommer ha fatto un’ottima stagione, sempre decisivo e l’Inter ha fatto una plusvalenza incredibile considerando anche l’acquisto e la cessione di Onana“.

“Sommer non è un ragazzino“, ha continuato Pagliuca, “ma è affidabilissimo. Il goal di ieri per me è un concorso di colpe tra lui e Dumfries“. Quindi, secondo Pagliuca, l’errore è stato più del laterale che del portiere: “Sommer è stato un po’ ingannato“, ha aggiunto l’ex portiere, in riferimento al goal subito dall’Inter contro l’Udinese. “Ma non è successo niente e passerà nel dimenticatoio”.

“Qui in Italia ci sono buoni portieri“, ha aggiunto poi l’ex Inter, “da Carnesecchi a Svilar. Il premio va dato sempre a chi vince, Sommer vincerà lo scudetto e quindi merita il premio per il miglior portiere della Serie A. Ci tenevo però a citare anche quegli altri due portieri“.

Secondo Gianluca Pagliuca, Svilar va elogiato proprio perché è partito come riserva e non era dunque così scontato che mostrasse tanta sicurezza. All’ex Inter piace molto anche Di Gregorio. “Ma lui non è una novità: fa bene da due anni. Mi piace perché è coraggioso. Si buffa di faccia e non fa la croce come tutti gli altri”.

“Se Donnarumma gioca come sta giocando ora al PSG“, ha continuato l’intervistato, “la vedo dura che perda il posto in Nazionale. Ovvio che abbia alti e bassi, come gli è capitato due anni fa, ma credo che sia maturato molto e stia facendo una stagione importantissima. Carnesecchi è un ottimo prospetto, ma lo vedo antagonista di Vicario”.

Secondo Pagliuca l’Inter non sostituirà Sommer la prossima stagione: “L’Inter ha bisogno di un portiere affermato, non una scommessa. A me sarebbe piaciuto Vicario e so che l’Inter c’ha pensato, ma poi è andato al Tottenham. Non dimentichiamo che Sommer ha 35 anni ma è ancora nel pieno della sua forza e per qualche anno sarà ancora il portiere nerazzurro”.