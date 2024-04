10eLotto, la doppietta è da capogiro: 90mila euro!

10eLotto, la doppietta questa volta è davvero da capogiro. Due colpi clamorosi che hanno fruttato la bellezza di 90mila euro. Ecco come e dove è successo

Questa volta non un colpo solo. Ma due. Che hanno fruttato un totale di 90mila euro tondi tondi. Sì, perché è proprio così: molto spesso il 10eLotto regala cifre esatte, senza stare lì a perderci in calcoli per i pochi centesimi o le poche centinaia di euro che vengono messe dentro una grande vincita. Bello anche questo no?

Piaccia o meno, comunque, è proprio così. E questo gioco, che settimana dopo settimana guadagna sempre più interesse tra gli italiani soprattutto per queste vincite importanti che riesce a regalare, ne ha fatto registrare altre due così come viene raccontato da Agimeg.it. Due vincite in altrettante zone d’Italia – sempre al Nord in questo caso – ma che dimostra come la Dea Bendata non guarda in faccia nessuno. Quando decide che è arrivato il momento di farti gioire lo fa, senza pensarci più di tanto e soprattutto senza guardare chi deve far alzare le braccia al cielo. Sì, perché quando si vincono tutti questi soldi le braccia al cielo si alzano, eccome.

10eLotto, ecco la doppietta

Doppietta, dicevamo. Il primo straordinario centro è stato piazzato a Biella, quando con una giocata di soli 4 euro un fortunato ha portato a casa 50mila euro centrando un nove. Un numero che è evidenti ti cambi la vita. Non è il primo e nemmeno l’ultimo che vedremo da qui ai prossimi mesi e ogni volta che ne scriviamo, siamo sinceri, cerchiamo di immaginare la sensazione che si prova dopo aver capito che, effettivamente, è successo.

Non ci fermiamo qui, ovviamente, dobbiamo andare a capire dove sono stati vinti gli altri 40mila euro rimanenti di questo articolo visto che come potete vedere mancano all’appello. Vi serviamo subito, signori, svelando che la rimanente parte di bottino è stata vinta a Remanzacco, centro in provincia di Udine, dove sempre con una puntata di 4 euro e sempre con un 9 sono stati “scippati” 40mila euro. In questo caso la vincita è stata realizzata con l’opzione Extra, quella che è collegata come vi abbiamo spiegato in diverse occasioni al gioco del Lotto.