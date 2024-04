Wolfsburg-Borussia Monchengladbach, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Wolfsburg-Borussia Monchengladbach è una partita della ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni e pronostici

Due squadre a pari punti. Che, però, non giocano per qualcosa di importante. Cioè, per importante noi intendiamo sicuramente un piazzamento europeo. Niente di questo. Wolfsburg e ‘Gladbach scendono in campo per cercare di raggiungere una salvezza che al momento non sembra così impossibile. Ci si gioca comunque la stagione.

Appaiate a quota 28 in classifica, a distanti otto punti dall’ultimo slot che li manderebbe in Serie B, le due squadre erano partite con obiettivi ovviamente diversi. Ma si sa, quando una stagione inizia male può finire peggio. Certo, adesso la graduatoria si è un poco sistemata, soprattutto perché quelle dietro non stanno spingendo più di tanto. Però non c’è la matematica, e questo un poco di problemi e di pensieri li lascia. Direte voi: potrebbe finire in pareggio magari, visto che di solito meglio “due feriti che un morto”, però l’occasione, soprattutto per i padroni di casa, di tirarsi fuori in maniera definitiva dal pericolo, è troppo importante per non essere sfruttata a dovere.

Come vedere Wolfsburg-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Wolfsburg-Borussia Monchengladbach è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe sicuramente regalare tre reti complessive e anche una rete per squadra, il Wolfsburg parte con i favori del pronostico soprattutto per un semplice motivo. Il fatto di giocare in casa non è una cosa da sottovalutare, soprattutto quando in palio ci sono dei punti pesantissimi per la salvezza. Difficile pensare che il Borussia, una formazione che ha vissuto nel corso degli anni passati dei momenti migliori, possa tornare a casa con un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Borussia Monchengladbach

WOLFBUSRG (4-4-2): Pervan; Baku, Bornauw, Jenz, Maehle; Majer, Gerhardt, Arnold, Paredes; Behrens, Sarr.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-3): Omlin; Scally, Itakura, Woebe, Netz; Reitz, Weigl, Kramer; Honorat, Pefok, Hack.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1