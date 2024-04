Ascoli-Venezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Venezia è una partita della trentaduesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il compito di Massimo Carrera, tecnico dell’Ascoli, è difficilissimo. Salvare i bianconeri non è una vera e propria impresa ma quasi, soprattutto per quella che è la classifica del momento e soprattutto per quello che è il prossimo impegno contro il Venezia, una squadra che sogna la promozione diretta in Serie A e che ha bisogno di una vittoria per tornare al secondo posto in classifica, quello che al momento è occupato dalla Cremonese ma che nel momento in cui andiamo online potrebbe anche essere occupato, alla fine della serata, dal Como.

Detto ciò, è indubbio che i lagunari, che stanno forse andando oltre quelle che erano le più rosee aspettative all’inizio della stagione, siano favoriti per prendersi il bottino pieno nella sfida di domenica pomeriggio del Del Duca. Anche perché il Venezia deve riscattare la clamorosa sconfitta interna contro la Reggiana della scorsa settimana: avanti due a uno, i lagunari si sono fatti ribaltare dagli emiliani perdendo quindi il secondo posto, quello che come sappiamo vale tutto e anche di più.

Sulla carta non ci dovrebbe essere partita: l’Ascoli non sembra avere le forze fisiche e mentali per riuscire nel colpo. E il Venezia si presenterà assatanato per riprendere il cammino. Arrivati a questo momento della stagione i punti valgono davvero doppio.

Come vedere Ascoli-Venezia in diretta tv e in streaming

Ascoli-Venezia è in programma domenica alle 16:15 e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

In una gara che potrebbe anche regalare almeno una rete per squadra, il Venezia è favorito e dovrebbe riuscire a fare bottino pieno sul campo di un Ascoli che attraversa un momento difficile. Vittoria esterna, insomma, e rilancio delle ambizioni di Serie A della squadra della Laguna.

Le probabili formazioni di Ascoli-Venezia

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Mantovani, Bellusci, Quaranta; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Giovane, Zedadka: Rodriguez, Duris.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Altare, Idzes, Sverlo; Candela, Busio, Tessmann, Bjarkason, Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2