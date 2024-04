Nantes-Lione, Ligue 1: tv, formazioni, pronostici

Nantes-Lione è una partita della ventottesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

Sono sette i punti al momento che dividono il Lione dalla zona Europa. Il problema, per una squadra che all’inizio dell’anno ha faticato davvero tantissimo e che ha cambiato pure tre tecnici, è che ci sono altre formazioni in mezzo, quindi riuscire nell’impresa di rientrare tra queste è qualcosa di veramente arduo.

Senza dubbio ci proveranno, gli ospiti, attesi dalla difficile trasferta sul campo del Nantes contro una squadra che lotta nelle zone pericolose del campionato francese. Mettiamolo in chiaro, non ci aspettiamo chissà quale spettacolo da questa partita che mette in bella mostra due formazioni che sotto il profilo tecnico hanno veramente poco da raccontare. E infatti ci aspettiamo una partita bloccata che però vede una delle due formazioni favorita. Leggermente eh, ma il Lione anche per quelli che sono alcuni uomini che possono fare la differenza, parte un poco avanti.

Certo, il Nantes a questo match ci arriva dopo il colpo grosso esterno piazzato sul campo del Nizza e non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Ma il Lione nelle ultime cinque partite ha piazzato quattro risultati utili di fila e nel corso della settimana ha pure conquistato la finale della Coppa di Francia. Insomma, Lacazette e compagni hanno entusiasmo. E possono quindi tentare la sortita esterna.

Come vedere Nantes-Lione in diretta tv e in streaming

Nantes-Lione è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la ventottesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Come detto prima poco spettacolo, tanto pragmatismo, ma soprattutto una vittoria del Lione in una gara che alla fine della fiera dovrebbe regalare meno di tre reti complessive. Sì, è questa decisamente la sensazione in una sfida dal discutibile valore tecnico. Ma alla fine gli ospiti faranno prevalere la loro forza e la loro qualità, leggermente superiore, ai gialloverdi padroni di casa.

Le probabili formazioni di Nantes-Lione

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Amian, Castelletto, Comert, Cozza; Augusto, Chirivella; Mollet, Sissoko, Abline; Mohamed.

LIONE (3-5-2): Lopes; O’Brien, Tolisso, Caleta-Car; Mata, Caqueret, Matic, Henrique; Cherki; Lacazette, Balde.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1