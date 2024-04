Psg-Clermont, Ligue 1: tv, formazioni, pronostici

Psg-Clermont è una partita della ventottesima giornata della Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Conquistata la finale di Coppa di Francia dopo aver vinto uno a zero in semifinale contro il Rennes, il Psg di Luis Enrique adesso pensa al campionato. Anche se di pensieri non è che ce ne siano più di tanto, visto il vantaggio enorme sulla seconda in classifica. Sono dodici i punti di vantaggio sul Brest, quindi di problemi i parigini non ne avranno. E pensano ovviamente alla Champions League che tornerà la prossima settimana.

Ampio turnover, quindi, per il tecnico spagnolo nella sfida di questa sera, sabato 6 aprile, contro il Clermont. Anche perché gli ospiti sono ultimi in classifica con 20 punti e ormai sembrano spacciati con nessuna possibilità, o quasi, di rimanere nel massimo campionato francese. Servirebbe un vero e proprio miracolo, ma tutti ci credono davvero poco. Quindi, nonostante scelte diverse, con Mbappe che dovrebbe pure iniziare dalla panchina, non ci sono dubbi su chi vincerà questo match. Non ci possono essere davvero dubbi.

L’obiettivo, però, potrebbe essere quello di non prendere gol. Il Psg è la terza difesa del campionato – ha il miglior attacco invece – alle spalle di Brest e Nizza. Magari riuscire a portare a casa una vittoria senza raccogliere il pallone in fondo al sacco potrebbe essere, quindi, un target da prendere. E noi diamo per buona questa ipotesi, anche nel nostro pronostico.

Come vedere Psg-Clermont in diretta tv e in streaming

Psg-Clermont è in programma sabato alle 21:00. Il match valido per la ventiseiesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, crediamo per quanto vi abbiamo raccontato prima che il Psg possa prendersi vittoria e tre punti senza nemmeno subire reti. Tutto positivo in vista del ritorno della Champions League che visto il tabellone diventa un obiettivo reale della formazione parigina.

Le probabili formazioni di Psg-Clermont

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Mukiele, Danilo Pereira, Hernandez; Carlos Soler, Ugarte, Zaire-Emery; Lee, Goncalo Ramos, Marco Asensio.

CLERMONT (3-4-3): N’Diaye; Matsima, Pelmard, Caufriez; Zeffane, Magnin, Boutouba, Armougom; Cham, Virginius, Allevinah.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0