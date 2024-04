Athletic Bilbao-Maiorca, finale Coppa del Re: tv, streaming, pronostico

Athletic Bilbao-Maiorca è l’inedita finale della Coppa del Re: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming e il pronostico

Una finale inedita. Una di quelle che riconciliano anche con il calcio. Certo, poco appetibile per l’estero – a differenza di quello che poteva essere un Real Madrid-Barcellona, ad esempio – ma è uno spot importante per quelle squadre minori che sognano di arrivare a giocarsi una finale. Lo faranno stanotte Athletic Bilbao e Maiorca, nell’ultimo atto della Coppa del Re.

Una doppia sfida, soprattutto perché permette alla squadra vincitrice di entrare il prossimo anno in Europa League. Ma nonostante il sogno sia soprattutto della squadra maiorchina, che davvero non si aspettava di arrivare così in fondo – l’Athletic è abituato – questo dovrebbe rimanere tale. Non solo per quella che è la propensione dei baschi a giocare questo tipo di partite, ma anche per quella che è la classifica della Liga che vede la formazione di Valverde molto avanti e che sogna anche qualcosa in più dell’Europa League, quest’anno.

Il Bilbao è arrivato a questo appuntamento superando in semifinale l’Atletico Madrid; il Maiorca invece ha avuto la meglio nel doppio confronto contro la Real Sociedad. Insomma, anche per come si presentano le due squadre non possiamo avere dubbi su chi sarà la favorita. Una sfida che appare decisamente indirizzata, anche perché Valverde ha tutti gli uomini a disposizione e quindi manderà in campo la migliore formazione possibile. E questo è un altro punto a favore dei baschi.

Come vedere Athletic Bilbao-Maiorca in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Maiorca, in sabato 6 aprile alle 22:00 è la finale della Coppa del Re. In Italia il canale Youtube “Cronache di Spogliatoio” ha acquisito i diritti della manifestazione e manderà alcuni match in diretta streaming. Athletic Bilbao-Maiorca è una di quelle inserite nel palinsesto quindi, in Italia, si potrà vedere tranquillamente in streaming. Gli abitanti della Lombardia, inoltre, la potranno anche vedere in tv su Tele Lombardia.

Il pronostico

La vittoria dell’Athletic Bilbao è altamente probabile, in un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. La Coppa, da Siviglia, città scelta per la finale, viaggia spedita verso Bilbao. E per il Maiorca, dopo un cammino incredibile, rimarrà solamente il sogno di aver toccato da vicino il trofeo e non averlo vinto.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Maiorca

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Prados, Vesga; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

MAIORCA (3-5-2): Greif; Copete, Nastasic, Raillo; Gonzalez, Samu, Darder, D Rodriguez, Lato; Muriqi, Marin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1