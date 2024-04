I pronostici di sabato 6 aprile: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 6 aprile, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La trentunesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con le due squadre che saranno protagoniste del derby di Europa League di giovedì prossimo: il Milan riceve il Lecce in lotta per la salvezza, la Roma affronta la Lazio nel derby per provare a vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia.

In Premier League il Manchester City in lotta per il titolo parte favorito contro il Crystal Palace, missione più complicata per l’Arsenal in casa del Brighton di De Zerbi: i gol non dovrebbero mancare anche in Borussia Dortmund-Stoccarda di Bundesliga.

Pronostici altre partite

Nella Ligue 1 francese appuntamento sulla carta scontato con i tre punti per il PSG contro il Clermont, vittoria alla portata anche per il PSV in Eredivisie contro l’AZ Alkmaar umiliato dall’Heracles nello scorso turno infrasettimanale.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lens vincente in Lens-Le Havre, Ligue 1, ore 17:00

Vincenti

• Manchester City (in Crystal Palace-Manchester City, Premier League, ore 13:30)

• Spezia (in Spezia-Lecco, Serie B, ore 14:00)

• Aston Villa (in Aston Villa-Brentford, Premier League, ore 16:00)

• PSV (in PSV-AZ, Eredivisie, ore 18:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Milan-Lecce, Serie A, ore 15:00

• Borussia Dortmund-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

• Luton Town-Bournemouth, Premier League, ore 16:00

• Brighton-Arsenal, Premier League, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Friburgo-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

• Fulham-Newcastle, Premier League, ore 16:00

• Roma-Lazio, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Empoli-Torino, Serie A, ore 20:45)