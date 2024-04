L’alter ego di Sinner confonde il popolo dei social: è lui o non è lui?

Sinner, non è stato esattamente un successone: pioggia di critiche sui social per l’alter ego del campione del momento.

I riccioli indisciplinati che fuoriescono dal berretto, i rivoli di sudore, le maglie in tessuto tecnico. E ancora, i calzoncini in pendant e le sneakers, rigorosamente Nike, ai piedi. È così che siamo abituati a vederlo. È così che lo abbiamo conosciuto ed è così che lo visualizziamo nella nostra mente ogni volta che il pensiero vaga alle sue imprese pazzesche e a tutte le coppe che, a dispetto della sua giovane età, ha già alzato.

Jannik Sinner è lo sportivo per eccellenza ed è strano quando, per fortuna capita solo di tanto in tanto, lo si vede in abiti civili o addirittura formali. Quasi non sembra lui. Non che non possa agghindarsi, ci mancherebbe. Ne ha tutto il diritto, ma è quasi come se, facendolo, snaturasse la sua personalità. Ed è proprio per questo motivo che le immagini circolate sui social, soprattutto su X, nelle scorse ore, hanno fatto il giro del web e confuso un bel po’ di utenti che proprio non riescono a spiegarsi cosa sia successo.

Si fa fatica a riconoscerlo quando sfoggia giacca e cravatta, figurarsi con indosso degli abiti di haute couture, griffatissimi e poco in linea con la semplicità dei suoi modi e del suo stile di vita. Non ci stupisce affatto, quindi, che le foto in questione abbiano sollevato un grande dubbio: è lui o non è lui, il riccioluto alto e sicuro di sé che è stato immortalato nel bel mezzo di uno shooting, presumibilmente nella ridente Montecarlo?

Sinner, il look anti-sportivo fa storcere il naso a tutti

Sono due, in particolar modo, i contenuti rimbalzati tra le varie pagine a lui dedicate. Il primo è un video e ritrae Sinner mentre scende una scalinata con indosso un outfit ben diverso dalla divisa d’ordinanza bicolor che sfoggia in campo.



Jannik è avvolto in un kimono di colore arancione, impreziosito da una stampa floreale; ai piedi ha dei calzini bianchi, con l’inconfondibile round interlocking di Gucci, e un paio di mocassini. Due uomini gli fanno ombra con dei giganteschi ombrelloni gialli, come a voler evitare che il sole sciupi il campione del momento, il testimonial migliore che una casa di moda possa desiderare.

📍Ospedaletti 🇮🇹 Gucci Chapter II ⏳️ Via Sanremonews pic.twitter.com/6sgoKy1gEr — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) April 3, 2024



Giunto sul luogo degli scatti, con il mare alle spalle, abbiamo scoperto che Sinner non ha posato (fiuuu) con indosso quel kimono, ma con un completo da marinaretto molto più sobrio del capo sfoggiato per il tempo necessario a raggiungere la postazione. Ha posato con un outfit ancor più discreto successivamente, come si evince dalle altre foto circolate sul web. Il video di cui sopra è bastato, però, a suscitare l’ilarità del popolo dei social. Molti hanno osservato che quello sembra il suo alter ego, più che lui, e che Sinner non dovrebbe prestarsi alla moda perché certi look non lo rispecchiano affatto. E tanti, addirittura, pensano che questo shooting sia imbarazzante e penalizzante. Ma potrà fare o no come gli pare?